이란 종전안 제안에 트럼프 “수용 상상하기 어려워” …쳇바퀴 도는 종전 협상

이란, 14개항 종전안 제시에 트럼프 “이란 충분한 대가 안 치러” 부정적

트럼프, 추가 군사 공격 가능성도 거론

이란 수도 테헤란 시내 한 광장에서 2일(현지시간) 차량들이 호르무즈 해협과 도널드 트럼프 미국 대통령의 입이 꿰매진 모습이 그려진 광고판을 지나가고 있다. 연합뉴스

트럼프는 부정적 입장을 밝혔다. 그는 이날 트루스소셜에 “이란이 방금 우리에게 보낸 계획을 곧 검토할 것”이라면서도 “

지난 47년간 인류와 세계에 저지른 일에 비해 아직 충분한 대가를 치르지 않았다는 점에서 그 계획이 수용될 것이라고 상상하기 어렵다”고 말했다. 제안 자체는 검토하겠지만 호르무즈 해협 통제나

이란의 핵 개발 등 핵심 쟁점에서 양보는 없다는 입장을 강조한 것이다.

미국은

제재 대상이 되는 지급 행위에 대해 디지털 자산, 상계 거래, 비공식 스와프, 현물 지급 등 다양한 거래를 명시했다.