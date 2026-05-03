이란 종전안 제안에 트럼프 “수용 상상하기 어려워” …쳇바퀴 도는 종전 협상
이란, 14개항 종전안 제시에 트럼프 “이란 충분한 대가 안 치러” 부정적
트럼프, 추가 군사 공격 가능성도 거론
이란이 종전 협상과 관련해 호르무즈 해협 개방과 전쟁 배상금 지급 등 14개 항의 수정 협상안을 미국에 제시했지만 도널드 트럼프 대통령은 사실상 거부 의사를 밝혔다. 두 달을 넘긴 이란 전쟁이 종전 협상을 두고 쳇바퀴를 돌며 교착 상태가 계속되는 모양새다.
AP통신은 2일(현지시간) 이란 타스님 통신을 인용해 이란이 14개 항의 수정 협상안이 담긴 제안서를 중재국인 파키스탄에 전달했다고 전했다. 타스님 통신은 이란 정부가 9개 항으로 구성된 미국의 종전 협상안에 대한 답변으로 이런 제안을 전달했다고 보도했다. 통신은 미국이 2개월간의 휴전을 제안했으나 이란이 30일 이내에 모든 쟁점을 해결하고 전쟁을 끝내자는 입장을 보냈다고 덧붙였다.
온라인 매체 악시오스는 이란이 해당 수정안을 지난달 30일 전달했다며 호르무즈 해협 개방 외에도 미국의 이란 해상 봉쇄 해제, 이란과 레바논에서 전쟁 영구 종식을 위한 협상을 1개월 내 완료하는 일정을 제시했다고 보도했다. 이란은 해당 협상이 완료되면 추가로 1개월 안에 핵 프로그램에 대한 협상을 진행하자고 제안했다. 카젬 가리바바디 이란 외무부 차관은 이란의 제안이 전쟁의 “영구적 종식”을 목표로 하고 있다면서 “이제 외교의 길을 택할지, 아니면 대립적 접근을 지속할지는 미국의 몫”이라고 말했다.
트럼프는 부정적 입장을 밝혔다. 그는 이날 트루스소셜에 “이란이 방금 우리에게 보낸 계획을 곧 검토할 것”이라면서도 “지난 47년간 인류와 세계에 저지른 일에 비해 아직 충분한 대가를 치르지 않았다는 점에서 그 계획이 수용될 것이라고 상상하기 어렵다”고 말했다. 제안 자체는 검토하겠지만 호르무즈 해협 통제나 이란의 핵 개발 등 핵심 쟁점에서 양보는 없다는 입장을 강조한 것이다.
트럼프는 이란에 대한 새로운 군사 작전도 시사했다. 트럼프는 이날 이란에 대한 새로운 공습을 지시할 수 있느냐는 질문에 “그들이 제멋대로 행동하거나 나쁜 짓을 한다면 그런 일이 일어날 가능성은 있다”면서도 “하지만 지금으로서는 지켜봐야 할 것 같다”고 말했다.
미국은 이란 해상 봉쇄를 더욱 강화했다. 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 지난 1일 공지문을 통해 호르무즈 해협 안전 통항을 위해 이란 정부에 자금을 지불할 경우 제재를 받을 수 있다고 경고했다. 이란 정부가 자국 연안에 더 가까운 경로를 통해 통항을 허용하며 통행료를 부과하자 미국이 이를 차단하겠다고 밝힌 것이다. 미국은 제재 대상이 되는 지급 행위에 대해 디지털 자산, 상계 거래, 비공식 스와프, 현물 지급 등 다양한 거래를 명시했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사