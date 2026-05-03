진격의 코다, 시즌 첫 3승 향해 거침없는 샷…리비에라 마야 오픈 선두
주수빈 공동 10위로 한국 선수 최상위 자리
여자 골프 세계랭킹 1위 넬리 코다(미국)가 시즌 3승에 한 발 성큼 다가섰다.
코다는 3일(한국시간) 멕시코 플라야 델 카르멘의 엘 카말레온 골프코스(파72)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA)투어 리비에라 마야 오픈(총상금 250만달러) 사흘째 3라운드에서 보기 없이 이글 하나와 버디 3개를 잡아내 5언더파 67타를 쳤다.
중간 합계 14언더파 202타를 기록한 코다는 2위 아르피차야 유볼(태국·11언더파 205타)에 3타 앞선 단독 선두를 내달렸다.
코다는 지난주 시즌 첫 메이저 대회 셰브론 챔피언십을 제패하며 8개월 만에 세계랭킹 1위로 복귀했다. 이번 대회에서 우승하면 시즌 개막전 힐튼 그랜드 보케이션스 토너먼트 오브 챔피언스를 포함해 시즌 첫 3승 고지를 밟게 된다.
이번 대회에 불참한 김효주와 해나 그린(호주)도 시즌 2승씩을 거두고 있다.
코다는 이 대회 전까지 출전한 5개 대회 중 우승이 없는 3개 대회에서는 모두 준우승을 거두었을 정도로 가파른 상승세다.
코다는 전반에 1타 밖에 줄이지 못했다. 그러나 후반 들어 13번 홀(파5)과 15번 홀(파3)에서 징검다리 버디를 잡은데 이어 마지막 18번 홀(파5)에서 이글을 잡아 2위와의 격차를 벌렸다.
가쓰 미나미(일본)는 3위(중간합계 10언더파 206타), 류위(중국)와 브리아나 도(미국)는 공동 4위(중간합계 9언더파 207타)에 올랐다.
한국 선수 중엔 주수빈이 10위(중간합계 4언더파 212타)로 가장 높은 순위를 기록했다.
임진희와 강민지는 공동 21위(중간합계 1언더파 215타), 신인상 포인트 1위를 달리고 있는 황유민은 공동 28위(중간합계 이븐파 216타)에 자리했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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