진격의 코다, 시즌 첫 3승 향해 거침없는 샷…리비에라 마야 오픈 선두

주수빈 공동 10위로 한국 선수 최상위 자리

3일(한국시간) 멕시코 플라야 델 카르멘의 엘 카말레온 골프코스에서 열린 LPGA투어 리비에라 마야 오픈 3라운드에서 3타차 단독 선두를 달리고 있는 넬리 코다. EPA연합뉴스

코다는 3일(한국시간) 멕시코 플라야 델 카르멘의 엘 카말레온 골프코스(파72)에서 열린

보기 없이 이글 하나와 버디 3개를 잡아내 5언더파 67타를 쳤다.

이번 대회에 불참한

코다는 이 대회 전까지 출전한 5개 대회 중 우승이 없는 3개 대회에서는 모두 준우승을 거두었을 정도로 가파른 상승세다.

코다는 전반에 1타 밖에 줄이지 못했다. 그러나 후반 들어 13번 홀(파5)과 15번 홀(파3)에서 징검다리 버디를 잡은데 이어 마지막 18번 홀(파5)에서 이글을 잡아 2위와의 격차를 벌렸다.