술 취해 주점서 난동 피우고 경찰관 때린 50대 벌금형
법원, 벌금 600만원 선고
술에 취한 상태에서 주점서 난동을 부리고 경찰관을 폭행한 50대가 벌금형을 선고받았다.
전주지법 형사6단독(재판장 김현지)은 업무방해, 공무집행방해 등 혐의로 기소된 A씨(55)에게 벌금 600만원을 선고했다고 3일 밝혔다.
A씨는 지난해 12월 1일 자정쯤 전주시 덕진구의 한 주점 입구에서 난동을 피우고, 신고를 받고 출동한 경찰관을 폭행한 혐의로 기소됐다.
그는 주점 직원과 시비가 붙어 욕설을 하는 등 18분여간 난동을 피워 경찰관이 업무방해혐의로 체포를 시도하자, 경찰관의 턱과 사타구니를 걷어찬 것으로 조사됐다.
재판부는 “주점에서 난동을 부리고 경찰관에게 유형력을 행사한 피고인의 죄질이 좋지 않지만, 주점 업주가 처벌을 원하지 않고 피해 경찰관을 위해 형사 공탁한 점 등을 고려해 형을 정했다”고 판시했다.
전주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사