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대전 백화점서 여성 직원에 흉기 휘두른 40대 구속

입력:2026-05-03 10:06
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대전의 한 백화점에서 여성 직원에게 흉기를 휘두른 남성 직원이 구속됐다.

대전 둔산경찰서는 살인미수 혐의로 40대 남성 A씨를 구속했다고 3일 밝혔다.

A씨는 지난달 30일 오후 5시55분쯤 대전 서구 둔산동의 한 백화점 지하 2층 식당가에서 20대 여성 직원 B씨를 흉기로 살해하려 한 혐의를 받고 있다.


흉기에 수차례 찔려 병원으로 옮겨진 B씨는 병원 치료를 받고 있으며 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

이들은 이 백화점 내 다른 점포에서 일하는 직원인 것으로 파악됐다. 사건 당시 말다툼을 벌이다 화가 난 A씨가 매장에 있던 흉기를 B씨에게 휘두른 것으로 전해졌다.

경찰은 범행 동기 및 두 사람의 관계 등 자세한 경위를 조사하고 있다.


대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

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