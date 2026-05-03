김시우, 캐딜락 챔피언십 공동 2위…선두 영 6타차 추격
김시우가 미국프로골프(PGA)투어 시즌 첫 승을 향한 교두보를 마련했다.
김시우는 3일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미의 트럼프 내셔널 도럴 블루 몬스터 코스(파72)에서 열린 미국프로골프(PGA)투어 시그니처 이벤트 캐딜락 챔피언십(총상금 2000만 달러) 3라운드에서 보기 2개에 버디 5개를 묶어 3언더파 69타를 쳤다.
중간 합계 9언더파 207타를 기록한 김시우는 전날 공동 6위에서 공동 2위로 순위를 4계단 끌어 올렸다. 세계 랭킹 1위 스코티 셰플러(미국), 크리스토퍼 레이탄(노르웨이)도 공동 2위다.
이날 2타를 더 줄여 중간합계 15언더파 201타로 단독 선두를 지킨 캐머런 영(미국)과는 6타 차이다.
김시우는 이번 시즌 아직 우승은 없지만 역대급 기량을 과시하고 있다. 이전 11개 대회에서 5차례나 ‘톱10’에 입상해 현재 페덱스컵 랭킹 10위에 자리하고 있다.
전반 9홀에서 버디 3개, 보기 2개로 1타를 줄이는 데 그쳤던 김시우는 후반 들어 보기없이 10번(파5)과 16번 홀(파3)에서 2개의 버디를 잡았다. 마지막 18번 홀(파4)에서 들어갈 듯했던 버디 퍼트가 홀 바로 앞에서 멈춰선 것이 아쉬웠다.
경기를 마친 뒤 김시우는 “(선두) 캐머런이 정말 좋은 플레이를 하고 있지만 나는 내 플레이에 집중할 것”이라며 “이 코스는 무리하게 경기하면 80타도 나올 수 있는 곳이어서 공격적으로 할 것인지 안정적으로 할 것인지 잘 구분해야 한다”고 말했다.
올 플레이어스 챔피언십 등 PGA투어 통산 4승의 세계랭킹 4위 영은 보기 2개에 버디 4개를 묶어 2타를 줄여 사흘 연속 선두를 지켰다.
세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)도 이날 3타를 줄여 공동 2위에 올라 시즌 2승, 통산 21승 기회를 잡았다. 셰플러는 지난 1월 아메리칸 익스프레스 대회서 시즌 첫 승이 있다.
미국과 한국을 오가는 살인적 일정을 소화하고 있는 임성재는 1오버파 73타를 쳐 전체 72명 중 67위(중간 합계 4오버파 220타)에 자리했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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