김시우, 캐딜락 챔피언십 공동 2위…선두 영 6타차 추격

3일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미의 트럼프 내셔널 도럴 블루 몬스터 코스에서 열린 PGA투어 시그니처 이벤트 캐딜락 챔피언십 3라운드에서 3타를 줄여 공동 2위에 자리한 김시우. AP연합뉴스

김시우는 이번 시즌 아직 우승은 없지만 역대급 기량을 과시하고 있다. 이전

11개 대회에서 5차례나 ‘톱10’에 입상해 현재 페덱스컵 랭킹 10위에 자리하고 있다.

경기를 마친 뒤 김시우는 “(선두) 캐머런이 정말 좋은 플레이를 하고 있지만 나는 내 플레이에 집중할 것”이라며 “이 코스는 무리하게 경기하면 80타도 나올 수 있는 곳이어서 공격적으로 할 것인지 안정적으로 할 것인지 잘 구분해야 한다”고 말했다.