이란, 14개항 수정안 제시… 트럼프 “수용 상상 어려워”
이란이 14개항으로 된 수정 협상안을 미국에 전달한 것으로 나타났다. 수정안에는 전쟁 배상금 지급과 호르무즈 해협 통제권 등의 내용이 담긴 것으로 전해졌다. 미국의 수용 가능성은 크지 않다는 평이다.
이란 반관영 타스님 통신은 2일(현지시간) 앞서 미국이 제시한 9개항짜리 종전 협상안에 대한 답변 성격으로 이란 정부가 중재국인 파키스탄에 14개항짜리 수정 제안서를 전달했다고 보도했다. 미국이 제안한 2개월 휴전을 거부하고, 30일 안에 종전에 합의하자고 역제안한 것이다.
이란 측 수정안에는 전쟁 피해 배상금 지급, 군사적 침략 재발 방지, 이란 인근 미군 철수, 해상봉쇄 해제, 대이란제재 해제, 레바논 등 모든 전선에서의 종전, 호르무즈 해협의 새로운 관리 체계 구축 등 요구가 포함된 것으로 알려졌다.
미국이 이같은 수정안을 받아들일 가능성은 낮은 것으로 평가된다. 배상금 지급이나 호르무즈 해협 통제권 보장 모두 수용하기 어려운 사안이라서다. 미국 정부는 이란의 핵 프로그램 포기 및 호르무즈 해협 개방을 핵심 요구 조건으로 내걸고 있다.
로이터 등 주요 외신에 따르면 이란은 앞서 호르무즈 해협과 종전 문제부터 연동해 풀자는 단계적 협상도 새로 제안했다. 미국은 이란을 다시 공격하지 않는다고 보장하고 해상 봉쇄를 풀며, 이란도 호르무즈 해협을 개방함으로써 전쟁부터 끝내자는 것이다. 핵 문제 관련 협상을 종전 합의 후순위로 미룬 것이 제안의 핵심이다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 백악관에서 기자들과 만나 이란의 최근 협상안을 두고 “그들은 합의를 원하고 있지만 나는 만족하지 않는다”고 선을 그은 바 있다.
트럼프 대통령은 이날도 자신의 SNS ‘트루스소셜’을 통해 이란 측 제안에 회의적인 모습을 보였다. 그는 “이란이 방금 우리에게 보낸 계획을 곧 검토할 것”이라면서도 “그들이 인류와 세계에 지난 47년간 저지른 일에 충분한 대가를 치르지 않았다는 점에서, 그 계획을 받아들일 수 있을 것이라고는 생각하지 않는다”고 강조했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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