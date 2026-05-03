“전문의 없다” 부산까지…29주 태아 숨져
충청권 병원 6곳 수용 불가
의료체계 구조 개선해야
충북 청주에서 산모가 응급 분만할 병원을 찾지 못해 부산까지 이송되면서 결국 태아가 숨지는 사고가 발생했다. 열악한 응급 분만 의료체계에 대한 우려의 목소리가 높아지고 있다.
3일 소방당국에 따르면 지난 1일 오후 11시3분쯤 청주시 흥덕구의 한 산부인과에서 출혈 증상으로 입원한 임신 29주차 30대 산모 A씨가 태아 심박수가 떨어져 상급 의료기관으로 전원 조처가 필요하다는 내용의 신고가 접수됐다.
산부인과는 충청권 병원 6곳에 이송 가능 여부를 문의했지만 모두 전문의 부재로 수용이 불가하다는 답변을 받았다.
소방당국은 전국으로 병원을 수소문한 끝에 신고 접수 3시간30분 만에 헬기를 투입해 부산 동아대병원으로 이송했지만 태아는 결국 숨졌다.
A씨는 수술 후 치료를 받고 있으며 생명에는 지장이 없는 상태다.
응급환자 수용 거부와 지역 간 의료 격차 문제가 다시 도마 위에 올랐다. 의료계에서는 고위험 산모를 수용할 수 있는 시설과 인력이 제한적인 상황에서 병원들이 의료사고에 따른 법적 책임 부담을 우려해 환자 수용을 꺼리는 구조적 문제가 있다고 지적한다.
양승덕 충북의사회장은 “산부인과는 응급상황 발생 가능성과 이에 따른 형사처벌 위험까지 감수해야 하는 반면 분만 수가는 턱없이 낮아 의사들이 기피할 수밖에 없는 구조”이리며 “지역의 경우 시설이 열악하고 출산율도 비교적 낮기 때문에 더욱 꺼리는 경향이 있다”고 말했다.
그는 “이는 산부인과뿐만 아니라 필수의료 분야 전반에 해당하는 문제”이라며 “의료진의 위험 요인에 대한 부담을 덜어주고 인센티브를 강화하는 등 필수의료 체계 전반의 구조적인 개선이 필요하다”고 강조했다.
‘응급실 뺑뺑이’로 불리는 의료 공백 문제가 전국에서 반복되고 있다. 고위험 산모나 중증 신생아를 진료할 수 있는 인프라가 수도권에 비해 상대적으로 부족하기 때문이다.
앞서 지난 2월에는 대구에서 조산 증세를 보인 임신 28주 차 미국 국적의 산모 B씨가 지역 대형 병원 7곳으로부터 전문의 부재와 신생아 중환자실 병상 부족 등을 이유로 수용 불가 답변을 받고 분당서울대병원으로 옮겨졌다. B씨는 4시간 만에 응급 제왕절개 수술을 받고 쌍둥이를 출산했지만 쌍둥이 중 한 명은 저산소증으로 출생 직후 숨졌고 다른 한 명은 뇌 손상을 입은 것으로 알려졌다.
또 2024년 8월 충북 음성에서는 분만 진통을 느낀 산모가 천안과 청주지역 병원 4곳으로부터 수용 불가 회신을 받고 병원을 찾아 헤매던 중 구급차에서 급박하게 출산하는 일이 있었다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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