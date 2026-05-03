트럼프 “독일 주둔 미군 5000명보다 더 많이 줄일 것”…균열 커지는 대서양 동맹

독일 “예견된 일” 의미 축소했지만 안보 우려 커져

나토 “더 강력한 유럽으로 전환 지속”

“러시아에 대한 억지력 강화에 차질” 목소리

철군 ‘도미노’ 될 경우 주한미군에도 영향 가능성

도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 플로리다주 팜비치 국제공항에서 에어포스원에 오르기 전 기자들 질문에 답변하고 있다. 연합뉴스

피트 헤그세스 국방장관이 독일에 주둔 중인 약 5000명의 병력 철수를 명령했다고 밝히며

“우리는 향후 6개월에서 12개월 이내에 철수가 완료될 것으로 예상한다”고 설명한 바 있다. 트럼프의 발언은 국방부가 공식 발표한 병력 5000명 철수 이후에도 추가 감축도 검토한다는 뜻으로 해석된다.

“더 강력한 나토 안에서 더 강력한 유럽으로 전환을 지속하면서 우리는 우리의 억지력과 방위 능력을 제공할 수 있다는 확신을 유지하고 있다”고 밝혔다.

지난달 29일 주독 미군 감축을 검토하고 있다면서 조만간 결정이 이뤄질 것이라고 예고했다. 앞서

프리드리히 메르츠 독일 총리가 이란 전쟁과 관련해 미국 전체가 이란에 굴욕을 당하고 있다고 지적하자 트럼프는 발끈한 바 있다.

트럼프는 이란 전쟁 이후 유럽 동맹국들이 자신의 도움 요청을 사실상 거절한 것에 대해 불만을 노골적으로 드러내 왔다.

주한미군에도 영향을 미칠 수 있다. 트럼프는 앞서 이란 전쟁 도중 기지 사용을 두고 갈등한 이탈리아와 스페인에서도 미군 철수 의향이 있느냐는 질문에 “그들은 그다지 협조적이지 않았다”며 “아마 감축할 것”이라고 했다.