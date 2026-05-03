구치소에서 동료 수감자 폭행 2명 징역형 집유 추가
대구지법 형사3단독 이현석 판사는 구치소에서 동료 수감자 때라는 등 괴롭힌 혐의(상해 등)로 기소된 20대 A·B씨에게 징역 10개월에 집행유예 2년을, 징역 6개월에 집행유예 2년 각각 선고했다고 3일 밝혔다.
A씨는 지난해 5월 27일∼6월 13일 기장을 잡는다며 대구구치소에 함께 수감된 20대 C씨를 수차례 때린 혐의로 기소됐다. B씨는 지난해 6월 6일 C씨가 자신을 놀렸다는 이유로 수성펜으로 피해자 팔뚝을 여러 차례 찍은 혐의로 기소됐다.
A·B씨는 상해 및 살인미수 등 혐의로 각각 기소돼 구치소에 수감돼 생활하던 중 C씨를 상대로 한 추가 범행을 저질렀다. 현재는 기존 범행들에 대한 징역형이 확정돼 교도소에 수감됐다.
이 판사는 “다른 범죄로 구금된 피의자들이 자중하지 않고 범행을 저질렀다”며 “피해자로부터 용서받은 점 등은 고려했다”고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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