코스피 신고가 랠리에 외인 함박웃음… 수익률 개인 3배

지난달 29일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 현황판에 표시된 코스피 지수. 연합뉴스

이경민 대신증권 연구원은 “단기 과열 부담과 상승 피로가 누적된 상태”라며 “실적에 근거한 중장기 상승 추세, 대세 상승은 유효하더라도 단기적으로는 기대 심리 후퇴 등으로 인한 등락은 감안해야 할 시점”이라고 짚었다. 그러면서 “상대적으로 소외되고 저평가 국면에 위치한 인터넷, 제약·바이오를 비롯한 국내 내수주 순환매가 전개될 가능성이 높다”고 분석했다.