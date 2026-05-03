“우린 밥 맛으로 승부한다”…경북 6대 우수 브랜드쌀 선정
안동양반쌀, 일선정품, 영주일품쌀, 풍년쌀골드 등…업체 당 2천만원 지원
경북도는 지역 고품질 쌀의 대외 인지도를 높이고 쌀 소비 촉진을 위해 ‘2026년 경북 6대 우수 브랜드 쌀’을 선정하고 경영체당 사업비 2000만원의 인센티브를 지원한다고 3일 밝혔다.
올해 선정된 6대 브랜드는 안동양반쌀(안동), 일선정품(구미), 영주일품쌀(영주), 금빛고랑 미소진품(상주), 풍년쌀골드(상주), 새재청결미(문경)다.
경북에서 생산되는 200여 종의 브랜드 쌀 가운데 지난해 단일브랜드 매출액이 20억원 이상인 경영체를 대상으로 시군 추천을 받아 외부 전문기관의 평가를 거쳐 최종 선정했다.
국립농산물품질관리원 경북지원은 완전립 비율, 분상질립, 피해립, 싸라기, 투명도 등 외관상 품위분석을 했으며 경북농업기술원은 식미치, 단백질 함량, 품종 혼입비율 등 품질평가를 하는 등 경북 6대 우수 브랜드 쌀 선정에 객관성과 공정성을 확보했다.
선정된 ‘경북 6대 우수 브랜드 쌀’은 앞으로 1년간 경상북도 대표 쌀 브랜드로서 상품 포장재 등에 선정내역 표기, 각종 매체를 통한 홍보와 대도시 직판행사 등을 통해 홍보한다.
경북도는 선정된 브랜드 경영체에 홍보·마케팅과 포장재 구입 등에 사용할 수 있는 사업비를 업체당 2000만원씩 총 1억 2000만원을 지원해 경북 쌀의 대외 경쟁력을 강화할 계획이다.
안동 ‘안동양반쌀’은 농협양곡㈜ 안동라이스센터의 대표 브랜드 쌀로 품종은 영호진미다. 영호남에서 주로 재배되는 품종으로 농촌진흥청이 육종한 우수품종으로 구수한 향과 단맛이 뛰어나며 쌀알이 투명하고 단백질 함량이 낮아 찰지고 부드러운 질감을 유지해 소비자들의 선호도가 높다.
구미 ‘일선정품’은 구미시농협쌀조합공동사업법인의 대표 브랜드 쌀로 품종은 영호진미다. 낙동강의 맑은 물과 비옥한 토양에서 재배한 구수한 향과 부드러운 식미가 조화를 이루어 소비자들에게 꾸준한 사랑을 받고 있다.
영주 ‘영주일품쌀’은 영주연합농협미곡종합처리장의 대표 브랜드 쌀로 품종은 일품이다. 쌀알이 짧고 둥글며 씹을수록 배어 나오는 은은한 단맛이 특징으로 밥맛이 뛰어나고 윤기와 찰기가 있어 소비자에게 인기가 많다.
상주의 ‘금빛고랑 미소진품’은 공성농협미곡종합처리장의 대표 브랜드 쌀로 품종은 미소진품이다. 쌀알이 맑고 투명하며 밥을 지었을 때 윤기를 많이 띠고 밥맛이 좋아 소비자들의 만족도가 높은 쌀이다.
상주의 ‘풍년쌀골드’는 농업회사법인 풍년㈜의 대표 브랜드 쌀로 품종은 미소진품이다. 농가들과 계약재배를 통한 재배부터 수확까지 철저한 품질 관리로 소비자들이 안심하고 먹을 수 있는 먹거리로 신뢰를 받고 있다.
문경의 ‘새재청결미’는 동문경농협 대표 브랜드 쌀로 품종은 일품이다. 백두대간 중심의 비옥한 토질과 경천호의 청정수가 연중 공급돼 윤기와 찰기가 많고 밥맛이 좋아 소비자들의 호평을 받고 있다.
박찬국 경북도 농축산유통국장은 “경북 6대 우수 브랜드 쌀은 수도권 등 주요 소비처에 우수성을 알리는 큰 역할을 할 것”이라며 “가공시설 현대화와 마케팅 지원을 확대해 경북 쌀의 시장 경쟁력을 높이고 소비자가 믿고 찾을 수 있는 브랜드 쌀 육성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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