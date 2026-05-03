대학생 람보르기니 운전자, 집유 기간 음주 뺑소니… 징역 8개월
법원이 마약류 관련 범행에 따른 집행유예 기간에 술에 취한 상태로 고가의 차량을 운전하다 뺑소니 사고를 낸 대학생에게 실형을 선고했다.
울산지법 형사5단독 조국인 부장판사는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(도주치상) 혐의 등으로 기소된 20대 여성 A씨에게 징역 8개월을 선고하고 법정구속했다고 3일 밝혔다.
A씨는 2024년 10월 울산의 한 도로에서 람보르기니사(社)의 스포츠유틸리티차량(SUV)을 몰다 정차 중인 택시를 들이받은 뒤 그대로 달아났다. 이후 신고를 받고 출동한 경찰에 1㎞가량 떨어진 곳에서 붙잡힌 A씨의 혈중알코올농도는 0.098%로 측정돼 면허취소 수준(0.08% 이상)이었다.
A씨에게 동종 전과가 없고 피해자들과 합의했음에도 재판부는 실형을 선고하고 법정구속했다. 재판부는 “피고인은 마약류 관련 범행으로 집행유예를 선고받은 후 불과 6개월 만에 술에 취해 운전하다가 사고를 내고 도주했다”며 “엄중한 처벌이 불가피하다”고 밝혔다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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