1위팀 저력 SK슈글즈…H리그 챔프전 승부 원점으로
벼랑 끝에 몰렸던 여자 핸드볼 SK슈가글라이더즈가 1위 팀의 저력을 보여줬다. 삼척시청을 1점 차로 꺾고 챔피언결정전을 최종전으로 끌고 갔다.
김경민 감독이 이끄는 SK는 2일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장(티켓링크 라이브 아레나)에서 열린 2025-2026 핸드볼 H리그 챔피언결정전(3전 2승제) 2차전에서 삼척시청을 24대 23으로 꺾었다. 지난달 30일 1차전에서 22대 28로 무릎을 꿇었던 SK는 이번 반격으로 승부를 원점으로 돌렸다.
새로운 왕조 구축을 노리는 SK는 통합 3연패까지 단 한 걸음만을 남겨뒀다. SK는 올 시즌 정규리그 21경기를 모두 이기며 1위로 챔프전에 직행했다. H리그 출범 이후 전승 우승은 남녀 통틀어 이번이 처음이다. 올 시즌 리그 최다 득점(624골)과 최소 실점(518실점), 최다 속공(114골) 등 주요 지표를 휩쓸었다.
이날 경기는 종료 20초 전까지 승부를 예측할 수 없을 만큼 치열했다. 양 팀은 전반을 13-13으로 마치며 팽팽하게 맞섰다. 무려 5차례나 동점 상황이 나왔다. 후반 들어 삼척시청이 흐름을 잡는 듯했지만 SK의 수비가 살아나며 다시 균형을 맞췄다. 23-23로 맞선 후반 29분 김하경이 윙 슛으로 쐐기를 박았다. 종료 6초를 남기고는 박조은이 선방으로 1점 차 리드를 지켜냈다.
승리의 중심에는 7골 9도움을 몰아친 강경민이 있었다. 경기 최우수선수(MVP)로 선정된 강경민은 “1차전을 졌기 때문에 쉽지 않은 경기가 될 것이라고 생각했다”며 “박조은이 마지막 슛을 막아낸 순간 나도 모르게 감정이 벅차올랐다. 마지막 3차전까지 최선을 다해 승리하겠다”고 말했다.
1차전에서 SK를 잡으며 우승 기대를 키웠던 삼척시청은 아쉬움을 삼켰다. 삼척시청은 지난 2년 연속 SK에 밀려 준우승에 만족해야 했다. 그동안 정규리그와 챔프전에서 SK를 단 한 번도 이기지 못했던 삼척시청은 1차전에서 10연패 사슬을 끊어낸 바 있다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
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