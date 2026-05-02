중동 원유 끊기자 급해진 일본…호르무즈 봉쇄 후 첫 러시아산 수입
일본이 중동 호르무즈 해협 봉쇄 사태로 원유 수급에 빨간불이 켜진 이후, 처음으로 러시아산 원유를 수입한다고 교도통신이 2일 보도했다.
일본 경제산업성 관계자에 따르면 일본의 정유사인 다이요석유는 러시아 극동 지역의 석유·천연가스 개발 사업인 ‘사할린-2 프로젝트’를 통해 생산된 원유를 스팟(임의계약) 방식으로 구매 계약했다. 해당 원유는 지난달 하순 유조선에 실려 사할린을 출발한 것으로 파악됐다.
수입된 러시아산 원유는 이르면 3일 밤 다이요석유의 정유 설비가 있는 일본 에히메현에 도착할 전망이다.
원유가 생산된 ‘사할린-2 프로젝트’는 러시아 국영 에너지 기업 가스프롬의 주도로 극동 사할린주 북동쪽 해상에 있는 룬스코예 가스전 등지에서 액화천연가스(LNG)와 원유를 생산하는 대규모 사업이다. 이 프로젝트에는 일본의 미쓰비시상사와 미쓰이물산도 지분을 보유하며 참여하고 있다.
이번 러시아산 원유 도입은 일본이 대러 제재 이후 원유 수입을 완전히 중단했던 것은 아니나, 최근 불거진 ‘호르무즈 해협 봉쇄’ 사태 이후로는 첫 반입 사례다.
교도통신은 이번 행보에 대해 “러시아산 원유 수입은 원유 조달처를 다각화하려는 노력의 일환”이라고 전했다.
중동발 에너지 수급 위기가 현실화하자, 국제사회의 대러시아 제재 분위기 속에서도 자국의 에너지 안보를 최우선으로 고려해 러시아산 원유 수입 카드를 꺼내 든 것으로 풀이된다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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