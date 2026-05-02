음주 후 렌터카 몰다 중앙선 침범…7명 중경상
제주 서귀포시에서 새벽 시간대 술에 취한 30대 남성이 렌터카를 몰다 중앙선을 침범해 마주 오던 차량과 충돌하는 사고가 발생했다. 이 사고로 양쪽 차량에 타고 있던 7명이 중경상을 입었다.
2일 제주도 소방안전본부와 서귀포경찰서에 따르면, 이날 오전 2시10분쯤 서귀포시 상예동 창천삼거리 인근 도로에서 30대 A씨가 몰던 렌터카가 중앙선을 넘어 마주 오던 스포츠유틸리티차량(SUV)을 정면으로 들이받았다.
이 충돌로 렌터카와 SUV에 탑승해 있던 총 7명의 승객이 다쳐 인근 병원들로 분산 이송됐다. 이 중 A씨를 포함한 5명은 중상을 입었으며, 2명은 경상인 것으로 파악됐다.
경찰 조사 결과, 사고 당시 렌터카 운전자 A씨의 혈중알코올농도는 면허 정지 수준(0.03% 이상∼0.08% 미만)이었던 것으로 확인됐다.
경찰은 A씨 등 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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