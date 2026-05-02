시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오후 (2026년 05월 02일)

입력:2026-05-02 17:31
공유하기
글자 크기 조정

5월 2일 토요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 대부분 지방이 흐린 날씨를 보이고 있고, 충남·경남 지방은 구름이 많습니다.

현재 기온은 서울 22도, 인천 20도, 수원 21도, 춘천 23도, 강릉 24도, 청주 23도, 대전 23도, 전주 23도, 광주 22도, 대구 26도, 부산 23도, 제주 20도 입니다.


전국 대부분 지방에 새벽부터 비가 시작되겠고, 서울·경기북부·제주 지방은 밤사이 비가 시작되어 아침까지 이어지겠으며,

내일 아침기온은 서울 13.0도, 인천 13.0도, 수원 12.0도, 춘천 12.0도, 강릉 13.0도, 청주 13.0도, 대전 13.0도, 전주 13.0도, 광주 14.0도, 대구 13.0도, 부산 13.0도, 제주 15.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.


웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
음주 후 렌터카 몰다 중앙선 침범…7명 중경상
‘미스 춘향’에 외국인이?…‘춘향 미’에 우크라이나 유학생
국내 기름값 5주 연속 상승…전국 평균 2000원대 흐름 계속
[단독] ‘술타기’ 어렵게 입증해도 집유… 재범 막으려면 엄벌해야
성수동 ‘포켓몬 30주년’ 행사에 수만명 몰려…경찰·소방 출동
의왕시 내손동 아파트 화재 감식…“가스 폭발 추정”
국힘, 대구 달성 이진숙 공천…‘정진석 출마’ 충남 공주 보류
푸틴 최측근 “핵전쟁 가능”…트럼프, 이란 개입 거절 직후 강경 발언
국민일보 신문구독