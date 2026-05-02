정원오 “관광객 많은데 왜 장사 안되나”…野 “공감능력 문제 있어”
국민의힘은 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 최근 남대문시장에서 한 상인에게 “컨설팅을 받아보라”고 조언을 한 일이 부적절하다고 비판했다. 상권 침체의 책임을 현장에 떠넘길 것이 아니라 위로와 격려의 말을 건넸어야 한다는 주장이다.
김재섭 국민의힘 의원은 2일 페이스북에 ‘장사가 안된다는 상인에게 컨설팅을 받으라며 훈계하는 정 후보라는 제목의 글을 올렸다. 김 의원은 “상인이 겪는 어려움을 개인의 잘못으로만 돌릴 거면 정치는 왜 있느냐. 정상적인 정치인이라면 상인에게 따뜻한 위로와 격려를 전하고, 정치인으로서 책임을 느껴야 마땅하다”며 “정 후보는 공감 능력에 문제 있나. 본인이야말로 컨설팅을 받고 하루라도 빨리 전업하시는 게 낫겠다”고 비판했다.
앞서 정 후보는 지난 25일 남대문시장에 방문해 상인들과 소통했다. 한 상인이 “장사가 너무 안된다”고 말하자 정 후보는 “장사가 왜 이리 안 되나. 관광객이 이렇게 많다”고 말했다. 정 후보는 이어 “관광객이 좋아할 만한 것으로 (상품을) 바꿔보고 연구를 해보시라. (관광객이) 이렇게 많은데 (장사가) 안 되는 것은 옛날에 오셨던 분들과 지금 오는 분들의 소비 패턴이 바뀐 문제”라며 “전문가들에게 컨설팅을 한 번 받아보라. 그걸 받으시면 대박이 난다. 이렇게 하지 마시라”고 말했다.
국민의힘은 상권 침체는 개인 노력의 문제가 아니라고 지적했다. 함인경 대변인은 이날 논평을 내고 정 후보를 겨냥해 “정 후보의 발언은 민생의 고통을 이해하지 못한 채 책임을 현장에 떠넘기는 오만한 인식의 민낯”이라며 “지금 상인들이 겪는 고통은 개인의 노력 부족 때문이 아니다. 고물가, 소비 위축, 내수 침체라는 구조적 경제 위기 속에서 하루하루 버텨내고 있는 것이다. 유동 인구가 많다고 매출이 살아나는 것이 아니라는 사실은 현장의 상인들이 누구보다 절박하게 체감하는 현실”이라고 밝혔다.
함 대변인은 “정 후보는 남대문시장 상인들의 가슴에 상처를 준 경솔한 발언에 즉각 사과하고, 상인을 훈계의 대상으로 보기 전에 피눈물 나는 민생의 현실부터 똑바로 직시하시라”고 날을 세웠다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
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