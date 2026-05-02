정원오 “관광객 많은데 왜 장사 안되나”…野 “공감능력 문제 있어”

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 지난달 17일 서울 송파구 가락동 농수산물시장을 방문해 시장 상인들과 인사하고 있다. 연합뉴스

상인이 겪는 어려움을 개인의 잘못으로만 돌릴 거면 정치는 왜 있느냐. 정상적인 정치인이라면 상인에게 따뜻한 위로와 격려를 전하고, 정치인으로서 책임을 느껴야 마땅하다”며 “