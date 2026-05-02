“‘공소취소 특검법’은 중대한 위헌”…법조계서 규탄 목소리

지난달 30일 국회에서 열린 윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사특별위원회 전체회의에서 여야 의원들이 언쟁을 하고 있다. 뉴시스

국회는 헌법상 권력분립과 사법권 독립을 정면으로 침해하는 위헌적 입법 시도를 즉각 중단하라. 특정인을 위한 재판을 만들기 위해 사법 시스템을 훼손하는 행위를 중단하고, 헌정 질서를 수호하라”고 덧붙였다.