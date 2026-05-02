“살려주세요!” 목소리에 달려간 선박, 해상 표류자 구해 [아살세]
12시간째 망망대해를 표류하던 익수자의 “살려달라”는 간절한 외침을 들은 한 화물선 선원들이 극적으로 귀중한 생명을 구했다.
2일 동해해양경찰서에 따르면 쌍용C&E 소속 시멘트 운반선 창양호 선원들은 지난달 25일 오후 9시52분쯤 부산항에서 출항해 동해항으로 이동하던 중 길남항 동쪽 약 3해리 해상에서 칠흑 같은 어둠 속 “살려달라”는 사람의 목소리를 들었다.
당시 당직 중이던 조타수 등 선원들은 즉시 배의 기적을 반복적으로 울리며 주변 해상을 샅샅이 수색했다. 이내 수면 위에서 흔들리는 수중 랜턴 불빛을 발견한 선원들은 익수자를 무사히 구조한 뒤 동해해경에 신속히 신고했다.
발견된 익수자는 당일 오전 10시33분쯤 경북 울진 죽변 인근 해상에서 수중 레저활동을 하던 중 조류에 휩쓸려 실종된 다이버였다. 그는 무려 12시간가량 차가운 바다를 표류하다 강원도 동해 해상까지 떠밀려온 상태였다.
자칫 생명이 위태로울 수 있는 긴박한 상황이었으나, 조타수의 빠른 초기 발견과 선원들의 침착한 구명환 투척 등 유기적인 비상 대응이 기적적으로 한 생명을 살려냈다.
동해해경은 2일 동해항을 찾아 인명 구조에 앞장선 창양호 선장과 선원들에게 감사장을 수여했다.
김환경 동해해양경찰서장은 “앞으로도 해상에서 위급상황 발생 시 적극적인 신고와 구조 협조를 통해 소중한 생명을 지키는 데 함께해달라”고 감사를 표했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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