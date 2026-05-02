종이 오려 5만원권 뚝딱?…위조지폐 만든 30대 징역형
유튜브 영상을 보고 컬러프린터를 이용해 5만원권 위조지폐를 만들어 사용한 30대 남성에게 법원이 실형을 선고했다.
2일 법조계에 따르면 의정부지법 남양주지원 형사1부(부장판사 김국식)는 통화위조, 위조통화행사, 위조통화행사미수 혐의로 기소된 A씨(34)에게 징역 1년 6개월을 선고했다.
A씨는 지난해 9월 6일 오전 7시40분쯤 경기 구리시의 한 편의점에 들어가 4500원짜리 담배 1갑을 사면서 자신이 직접 위조한 5만원권 지폐를 낸 혐의로 재판에 넘겨졌다.
이어 A씨는 같은 날 오전 9시30분쯤 경기 성남시의 또 다른 편의점을 찾아가 동일한 수법으로 담배 구입을 시도했다. 하지만 편의점 점원이 위조지폐임을 의심하자, 황급히 위폐를 돌려받고 진짜 화폐로 계산한 사실이 드러나 위조통화행사미수 혐의도 추가됐다.
A씨는 별다른 수입 없이 지내다 경제적으로 궁핍해지자 유튜브에서 위조지폐 제작 관련 영상을 본 뒤 범행을 결심한 것으로 파악됐다. 그는 컬러프린터를 구입해 5만원권 위조지폐 총 6매를 인쇄했다.
그가 위조한 5만원권 지폐는 양면 인쇄된 일반 종이를 과도로 오려낸 수준으로, 육안으로도 쉽게 가짜임을 식별할 수 있을 만큼 조잡했던 것으로 전해졌다.
재판부는 “통화위조는 공공 신용과 거래 안전을 해치는 중대 범죄로, 피고인은 다른 범죄로 집행유예 기간이었음에도 통화를 위조하고 행사해 죄질이 좋지 않다”며 “다만 범행 수단과 방법이 전문적이지 않은 점과 범행기간이 길지 않은 점, 동종 범죄 처벌 전력이 없는 점을 양형에 고려했다”고 양형 이유를 설명했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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