70대 운전자 상가 돌진…자전거 운전자 등 3명 다쳐
2일 오전 11시32분쯤 부산 사상구의 한 주차장에서 빠져나오던 승용차가 도로를 달리던 자전거를 들이받은 뒤, 반대편 상가로 돌진하는 사고가 발생했다.
경찰에 따르면 70대 운전자 A씨가 몰던 승용차가 주차장 출구를 나와 도로 3차로에서 주행 중이던 자전거와 먼저 충돌했다. 이후 승용차는 멈추지 않고 상가건물 1층에 있는 한 매장을 그대로 덮쳤다.
이 사고로 50대 자전거 운전자 B씨와 40대 매장 직원 C씨, 그리고 승용차 운전자 A씨까지 총 3명이 경상을 입어 인근 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.
경찰 조사 결과, 사고를 낸 70대 운전자 A씨는 다행히 음주 상태는 아니었던 것으로 확인됐다.
경찰은 사고 차량의 블랙박스와 주변 CCTV 영상 등을 확보해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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