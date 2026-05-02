“이재명-정원오 부동산 지옥 초래”…청년 표심 공략 나선 오세훈
국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 2일 청년 주거지원 공약을 대대적으로 발표하며, 현 정부의 부동산 정책 실패를 고리로 삼아 정원오 더불어민주당 후보를 향한 날 선 비판에 나섰다.
오 후보는 이날 오전 서울 관악구 신림동 주택가를 방문해 청년 주거 안정을 위한 종합 공약을 발표했다.
그는 이 자리에서 청년 월세 보증금 지원 대상을 4만2000명으로, 지원 기간을 12개월로 확대, 결혼과 출산을 준비하는 청년 가구를 위한 장기전세주택 ‘미리내집’ 매년 4000호씩 추가 공급, 대학 신입생 대상 ‘서울형 새싹원룸’ 1만실 공급 및 최대 3000만원 보증금 무이자 지원 등을 약속했다.
또한 중위소득 50% 이하 청년이 시세의 10~30% 수준 임대료로 거주할 수 있는 ‘디딤돌 청년주택’ 2000호 제공, 전세보증금 100% 보장을 원칙으로 하는 코리빙 하우스 5000호 공급, 대학가 임대료를 동결하는 ‘청년 동행 임대인’ 1만2500명 선정 및 중개수수료·수리비 지원 등 파격적인 공약도 함께 내놓았다.
오 후보는 공약 발표 직후 자신의 페이스북을 통해 현 정부의 부동산 정책을 강도 높게 비판했다. 그는 “세금과 규제로 시장을 이겨보겠다는 오만, 그 무모한 실험의 대가는 ‘월세 지옥’, ‘월세 노예’라는 이름으로 고스란히 청년에게 전가되고 있다”고 목소리를 높였다.
이어 오 후보는 “‘문재인-박원순 복식조’가 공급의 씨를 말리며 시장을 얼어붙게 했다면, ‘이재명-정원오 조합’은 그 실패를 답습하는 수준을 넘어 더 노골적이고 직접적인 시장 왜곡으로 치달을 수밖에 없다”면서 “이재명·정원오 조는 문재인·박원순 조보다 훨씬 더 부동산 지옥을 초래할 것”이라고 비판했다.
앞서 오 후보는 이날 오전 서울 마포구 월드컵 경기장 평화광장에서 열린 제26회 여성 마라톤 개막식에 참석해 경쟁 상대인 정원오 후보와 조우하기도 했다.
한편, 오 후보는 장동혁 대표가 후보 지원 메시지를 내고 1박 2일 일정으로 부산·대구 후보 개소식에 참석하는 것에 대한 질문에 그는 “도와주시는 건 참 고마운 일”이라면서도 “국민 눈높이에서 우리 당 동향이 동의받을 수 있을진 의문”이라고 말했다.
현재 오 후보는 노선 문제 등을 이유로 장 대표의 2선 후퇴 내지 사퇴를 요구하며 당 중앙과 거리를 둔 채 독자적인 선거운동을 이어가고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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