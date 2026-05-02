野 “이 대통령, 사법 파괴 배후 시인하나”… ‘공소취소 특검법’ 맹폭
이재명 대통령이 더불어민주당에서 발의한 ‘공소취소 특검법’에 아무 반응을 보이지 않자 국민의힘은 비판 수위를 올려 공세를 이어가고 있다. 이 대통령이 본인 사건에 대한 공소 취소 권한을 갖는 특검을 임명한다는 것은 “법 위에 서는 일”이라는 것이다.
박성훈 국민의힘 수석대변인은 2일 논평을 내고 “민주당이 발의한 ‘조작 기소 특검법’으로 온 나라가 떠들썩한데, 정작 이 대통령만 다른 세상에 사는 듯 침묵 중”이라며 “당사자가 단 한마디도 하지 않는 것은 사실상 이 법안을 지시한 주체가 본인이라는 점을 시인하는 것 아니냐”고 지적했다. 이번 특검법의 핵심은 대장동 개발 비리 의혹·쌍방울 불법 대북 송금 사건 등 이 대통령이 기소됐거나, 기소 후 재판이 중단된 사건 8개를 특검이 가져와 수사하거나 공소 취소를 할 수 있게 한다는 것이다.
박 수석대변인은 “민주당의 ‘공소취소 특검법’은 헌정질서에 대한 정면 도전이자 오직 일인자를 지키기 위해 법치를 난도질하는 ‘독재의 교과서’나 다름없다”고 비판했다. 그러면서 “이 대통령은 과거 ‘재판 중지법’ 추진 때는 무리하게 하지 말라며 선비 흉내라도 내더니, 이번 특검법 앞에서는 왜 꿀 먹은 벙어리인가”라고 했다.
6·3 지방선거 국민의힘 광역단체장 후보들도 이 대통령을 겨냥한 공세를 퍼부었다. 오세훈 서울시장 후보는 지난 1일 페이스북에서 “이재명 대통령 유죄 판결을 원천 봉쇄하기 위해 대법관 숫자 자체를 늘리더니, 이제는 공소 자체를 지워버리기 위해 초법적 괴물 특검을 만들겠다고 한다며 “넘지 말아야 할 선을 넘어도 한참 넘었다. 경고를 듣지 않으면 저항하고 심판해야 한다”고 적었다.
박형준 부산시장 후보도 페이스북에서 “민주당은 지금까지 많은 위헌적 법률을 일방적으로 통과시켜 왔지만, 이재명 대통령이 피고인인 사건에 대한 공소 취소 권한을 특검에 부여할 만큼 헌법과 법치주의를 치명적으로 위반할 줄은 상상도 못 했다”고 짚었다. 추경호 대구시장 후보는 KBS라디오에서 “이것이야말로 법치주의와 삼권분립 파괴를 시도하는 행위”라며 “이런 식으로까지 무리하게 입법을 시도하면 그 역풍은 반드시 있다”고 강조했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
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