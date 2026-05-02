한예종 광주 이전?…문체부 장관 “그런 생각 해본 적 없어”
최휘영 문화체육관광부 장관이 2일 한국예술종합학교(한예종) 지방 이전과 관련된 정치권 논의와 관련, “캠퍼스를 옮긴다는 생각은 지금껏 한 번도 해본 적이 없다”고 밝혔다.
최 장관은 이날 인스타그램에 올린 게시물을 통해 “특정 지역 일부 국회의원이 관련 법안을 발의하면서 촉발된 논란인데, 문체부는 전혀 검토한 바 없음을 이미 알려드렸음에도 지방선거와 맞물려 논쟁이 계속되고 있다”고 말했다.
이어 “캠퍼스 이전 문제는 열린 공간에서 충분한 숙의와 공감을 거쳐야 하는 일”이라며 “‘이미 결정되어 추진하려는 안’처럼 오해하지 않으시길 간곡히 당부드린다”고 덧붙였다.
정준호 더불어민주당 의원(광주 북구갑)은 지난달 22일 ‘한예종 설치 및 운영에 관한 법률안’을 대표 발의했는데, 여기엔 한예종을 전남광주통합특별시로 이전한다는 내용이 담겨 있었다.
이에 한예종 총학생회는 성명을 내고 “학생들에 대한 고려나 일말의 예고 없이 추진된 주장”이라며 반발했고, 학교 역시 “예술 교육의 경쟁력을 약화할 우려가 있다”면서 반대의 뜻을 표시했다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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