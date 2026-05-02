화장실 출산 후 아이 변기에 방치…‘10대 엄마’에 실형 선고
화장실에서 출산한 아기를 변기에 방치해 결국 숨지게 만든 10대에게 실형이 선고됐다.
2일 법조계에 따르면 수원지법 형사11부(송병훈 부장판사)는 아동학대치사 혐의로 불구속기소 된 A양에게 장기 2년 6월·단기 2년을 선고하고 40시간의 아동학대 치료 프로그램 이수를 명령했다.
A양은 열일곱 살이던 2024년 안방 화장실 변기에서 아이를 출산한 뒤 아기가 변기에 빠져 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌었다.
재판부는 “피고인은 가족들에게 임신 사실을 알리지 못해 제대로 준비하지 못했고 남자친구의 도움도 받지 못한 상태에서 갑작스럽게 출산했다”며 “그 직후 충격으로 적절하게 대처하지 못하면서 이 사건 범행에 이른 것으로 보인다”고 말했다.
이어 “사람의 생명은 그 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 가치”라며 “갓 태어난 아기의 생명도 예외일 수 없다”고 강조했다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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