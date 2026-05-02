화장실 출산 후 아이 변기에 방치…‘10대 엄마’에 실형 선고

2일 법조계에 따르면 수원지법 형사11부(송병훈 부장판사)는 아동학대치사 혐의로 불구속기소 된 A양에게 장기 2년 6월·단기 2년을 선고하고 40시간의 아동학대 치료 프로그램 이수를 명령했다.

화장실에서 출산한 아기를 변기에 방치해 결국 숨지게 만든 10대에게 실형이 선고됐다.A양은 열일곱 살이던 2024년 안방 화장실 변기에서 아이를 출산한 뒤 아기가 변기에 빠져 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌었다.재판부는 “피고인은 가족들에게 임신 사실을 알리지 못해 제대로 준비하지 못했고 남자친구의 도움도 받지 못한 상태에서 갑작스럽게 출산했다”며 “그 직후 충격으로 적절하게 대처하지 못하면서 이 사건 범행에 이른 것으로 보인다”고 말했다.이어 “사람의 생명은 그 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 가치”라며 “갓 태어난 아기의 생명도 예외일 수 없다”고 강조했다.박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지