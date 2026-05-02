‘미스 춘향’에 외국인이?…‘춘향 미’에 우크라이나 유학생
지난해엔 에스토니아 유학생이 입상
우크라이나 유학생이 제96회 글로벌 춘향선발대회에서 입상의 영예를 안았다.
2일 전북 남원시에 따르면 우크라이나 출신으로 경북대 대학원에 재학 중인 리나(23)씨는 지난달 30일 남원 광한루원 특설무대에서 열린 제96회 글로벌 춘향선발대회에서 ‘춘향 미’에 뽑혔다.
리나씨를 포함해 대회에서 춘향 진·선·미·정·숙·현과 글로벌 앰버서더상(2명), 기업후원상(2명)을 받은 참가자들은 남원시 홍보대사로 공식 위촉되게 된다.
이날 최고 점수를 받고 ‘춘향 진’에 뽑힌 이는 김하연(22)씨였다.
그는 “최고의 미(美)의 대전에서 진의 영광을 차지해 너무 기쁘고 행복하다”며 “춘향 정신과 남원 문화자산을 널리 알리는 홍보대사가 되겠다”고 말했다.
선에는 이소은(27)씨, 정에는 김도현(19)씨, 숙에는 김서원(22), 현에는 이현아(20)씨가 각각 뽑혔다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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