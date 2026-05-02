‘미스 춘향’에 외국인이?…‘춘향 미’에 우크라이나 유학생

지난해엔 에스토니아 유학생이 입상

우크라이나 출신으로 글로벌 춘향선발대회에서 '춘향 미'로 꼽힌 리나(왼쪽에서 세 번째)씨가 입상자들과 함께 기념사진을 찍고 있다. 남원시 제공

제96회 글로벌 춘향선발대회에서 ‘춘향 미’에 뽑혔다.

리나씨를 포함해 대회에서

춘향 진·선·미·정·숙·현과 글로벌 앰버서더상(2명), 기업후원상(2명)을 받은 참가자들은

남원시 홍보대사로 공식 위촉되게 된다.

‘춘향 진’으로 뽑힌 이는 김하연씨. 남원시 제공

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그는 “

최고의 미(美)의 대전에서 진의 영광을 차지해 너무 기쁘고 행복하다”며 “춘향 정신과 남원 문화자산을 널리 알리는 홍보대사가 되겠다”고 말했다.