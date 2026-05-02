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국내 기름값 5주 연속 상승…전국 평균 2000원대 흐름 계속

입력:2026-05-02 10:52
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전국 주유소 기름값이 상승 흐름을 이어가고 있다. 특히 휘발유와 경유 가격이 모두 2000원을 돌파했다. 지난 10일 서울 시내 한 주유소에 휘발유 등 기름값이 표시돼있다. 이한형 기자

국내 주유소 휘발유 평균 가격이 ℓ당 2000원선을 굳혔다. 이번 주까지 휘발유와 경유의 주간 평균 가격은 5주 연속 상승했다. 호르무즈 해협 봉쇄 사태가 두 달 넘게 이어지면서 국제 유가 급등분이 시차를 두고 국내 주유소 가격에 반영된 모습이다.

2일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 4월 다섯째 주(26~30일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 ℓ당 4.8원 오른 2008.6원으로 집계됐다. 경유도 전주 대비 5.1원 상승한 2002.8원을 기록했다. 지역별로는 서울이 전주보다 8.7원 오른 2048원으로 가장 높았고, 가격이 가장 낮은 대구도 4.7원 상승한 1993.6원으로 나타났다. 상표별로는 SK에너지 주유소가 평균 2014.4원으로 가장 비쌌고, 알뜰주유소가 1990.9원으로 가장 저렴했다.

이번 주 국제 유가는 트럼프 대통령의 호르무즈 해협 해상 봉쇄 유지 방침과 미국·이란 간 휴전 협상 교착이 맞물리며 상승했다. 수입 원유 가격의 기준이 되는 두바이유는 지난주보다 6.5달러 오른 배럴당 107.5달러를 기록했다. 국제 휘발유 가격은 7.3달러 상승한 129.7달러, 국제 자동차용 경유는 8.6달러 오른 172.4달러로 집계됐다.


국제 유가 변동은 통상 2~3주 시차를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다. 이번 주 국제 유가 급등분이 5월 중순 이후 국내 가격에 본격적으로 옮겨붙을 가능성이 크다. 이날 소비자 단체 에너지·석유시장감시단은 정부의 4차 최고가격 고시 이후 8일째인 지난 1일까지 휘발유와 경유 가격이 2차 최고가격 고시 전날인 지난 3월 26일보다 각각 ℓ당 평균 190.9원, 188.8원 올랐다고 밝혔다.

박성영 기자 psy@kmib.co.kr

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