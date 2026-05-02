美 국방부 “1년 내 주독미군 약 5000명 철수”

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 16일(현지시간) 네바다주 라스베이거스에서 열린 원탁회의 행사에서 발언하고 있다. 뉴시스

이번 결정은 유럽내 미군 태세에 대한 국방부의 철저한 검토에 따라 나온 것이며 유럽 전구의 요구사항과 현지 상황을 고려한 것”이라고 설명했다. 그러면서