美 국방부 “1년 내 주독미군 약 5000명 철수”
미국 국방부는 독일에 주둔하고 있는 미군 병력 약 5000명을 철수하겠다고 밝혔다.
숀 파넬 국방부 수석대변인은 1일(현지시간) 성명을 내고 “피트 헤그세스 전쟁부 장관은 독일에서 약 5000명의 병력 철수를 명령했다”며 “이번 결정은 유럽내 미군 태세에 대한 국방부의 철저한 검토에 따라 나온 것이며 유럽 전구의 요구사항과 현지 상황을 고려한 것”이라고 설명했다. 그러면서 “우리는 향후 6개월에서 12개월 안에 철수가 완료될 것으로 예상한다”고 덧붙였다. 미 국방부에 따르면 지난해 12월 기준 독일에는 3만6400여명의 미군 병력이 배치돼 있다. 철수가 시행되면 향후 병력은 3만1000여명으로 약 14% 줄어들게 된다.
앞서 트럼프 대통령은 지난달 29일 주독미군 감축을 검토하고 있다며 조만간 결정이 이뤄질 것이라고 예고한 바 있다. 최근 프리드리히 메르츠 독일 총리가 중동 전쟁과 관련해 “미국 전체가 이란에 굴욕을 당하고 있다”고 밝힌 뒤 나온 발언이다. 주독미군 감축 결정을 두고 유럽의 동맹국들이 이번 전쟁에서 미국의 도움 요청을 사실상 거절한 데 대한 트럼프 대통령의 맞불성 조치라는 평가가 나온다.
국방부 고위 관계자는 “대통령은 동맹국들의 수사에 대한 불만과 그들에게 이익이 되는 미국의 작전에 대한 지원을 제공하지 않은 점에 매우 분명하게 불만을 표해왔다”고 말했다고 로이터는 전했다. 트럼프 대통령은 1기 행정부 시절인 2020년 7월에도 주독미군 가운데 3분의 1인 약 1만2000여명을 감축해 미국과 유럽 내 다른 지역으로 재배치하는 계획을 발표했지만, 이듬해 조 바이든 행정부가 들어서면서 계획에 제동이 걸렸었다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
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