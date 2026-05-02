시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오전 (2026년 05월 02일)

입력:2026-05-02 05:31
공유하기
글자 크기 조정

5월 2일 토요일, 아침 날씨입니다.

아침 최저기온은 서울 10.0도, 인천 10.0도, 수원 10.0도, 춘천 8.0도, 강릉 14.0도, 청주 10.0도, 대전 11.0도, 전주 10.0도, 광주 9.0도, 대구 12.0도, 부산 13.0도, 제주 15.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 22.0도, 인천 20.0도, 수원 22.0도, 춘천 23.0도, 강릉 24.0도, 청주 24.0도, 대전 23.0도, 전주 23.0도, 광주 23.0도, 대구 26.0도, 부산 23.0도, 제주 21.0도로 예상됩니다.


오늘은 미세먼지가 기승을 부릴 전망입니다. 되도록 외출을 자제하시고, 만약 외출할 경우엔 마스크를 꼭 챙겨야 합니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자


※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] ‘술타기’ 어렵게 입증해도 집유… 재범 막으려면 엄벌해야
성수동 ‘포켓몬 30주년’ 행사에 수만명 몰려…경찰·소방 출동
의왕시 내손동 아파트 화재 감식…“가스 폭발 추정”
국힘, 대구 달성 이진숙 공천…‘정진석 출마’ 충남 공주 보류
푸틴 최측근 “핵전쟁 가능”…트럼프, 이란 개입 거절 직후 강경 발언
대통령 ‘과도한 요구’ 발언에 삼전 노조위원장, “우리 얘기 아냐” 딴청
‘뼈 때린 농담’ 남기고 떠난 찰스 3세…트럼프 “스카치 관세 폐지” 귀국 선물
“음료 안 돼요”에 격분…버스기사 눈 찌르고 엽기 행각 벌인 60대
국민일보 신문구독