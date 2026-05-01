민경선 “노동 존중 고양시 실현”…민주당 ‘원팀’ 결집
노동절 맞아 공공부문 개혁 의지 강조
명재성 예비후보·국회의원 등 원팀 구성
더불어민주당 민경선 경기 고양시장 후보가 노동 존중 정책을 전면에 내세우는 동시에 당내 ‘원팀’ 결집을 바탕으로 본격적인 지방선거 체제에 돌입했다.
민 후보는 제136주년 노동절을 맞아 “정직한 노동이 사회를 지탱하는 숭고한 힘”이라며 노동의 가치가 상식으로 자리 잡는 고양시를 만들겠다고 밝혔다.
특히 법정 공휴일 지정 이후 처음 맞는 노동절이라는 점을 강조하며 노동 존중 사회 실현 의지를 분명히 했다.
이 같은 메시지는 최근 고양시 산하 공공기관에서 불거진 비정규직 편법 용역 계약 논란과 맞물려 구체적인 정책 방향으로 이어졌다.
민 후보는 “시장 후보로서 무거운 책임을 느낀다”며, 이재명 대통령이 강조해온 노동 존중 기조를 언급하고 “일한 만큼 정당하게 대우받는 상식 회복이 핵심”이라고 밝혔다.
민 후보는 공공 부문부터 노동 환경 개선에 나서겠다는 방침이다. 고양시 산하 기관을 중심으로 노동자의 인권과 복지를 보장하고, 편법과 차별을 차단하는 현장 중심 관리 시스템을 구축하겠다는 구상이다. 앞서 한국노동조합총연맹 산하 공공연맹의 지지 선언도 이러한 행보에 힘을 싣고 있다.
정치권 결집도 가속화되고 있다. 민 후보는 지난 30일 고양시 지역구 국회의원인 김성회, 한준호, 이기헌, 김영환과 회동을 갖고 본선 승리를 위한 협력 체계를 구축했다.
이들은 지역위원회 차원의 전폭적인 지원을 약속하며 당내 결속을 다졌다. 경선 경쟁자였던 명재성 예비후보 역시 캠프를 방문해 지지를 선언하면서 경선에 참여했던 예비후보 6인 전원이 민경선 후보 중심으로 결집하며 ‘원팀’ 체제로 전환됐다.
민 후보는 “당원과 시민의 뜻을 모아 민생 중심 정치를 실현하겠다”며 “자만하지 않고 시민만 바라보며 본선 승리를 이루겠다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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