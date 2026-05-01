민경선 “노동 존중 고양시 실현”…민주당 ‘원팀’ 결집

노동절 맞아 공공부문 개혁 의지 강조

명재성 예비후보·국회의원 등 원팀 구성

더불어민주당 민경선 고양시장 후보 캠프 제공

‘원팀’ 체제로 전환됐다.

민 후보는 “당원과 시민의 뜻을 모아 민생 중심 정치를 실현하겠다”며 “자만하지 않고 시민만 바라보며 본선 승리를 이루겠다”고 밝혔다.