이란, 중재국 파키스탄에 ‘새 종전안’ 전달
이란이 미국과의 전쟁을 종식하기 위한 새 협상안을 중재국 파키스탄에 전달했다고 이란 국영 IRNA 통신이 1일(현지시간) 보도했다.
보도에 따르면 이란은 전날 밤 파키스탄에 협상안 전문을 전달했다. 어떤 내용이 담겼는지 등 구체적인 설명은 없었지만, 이전 제안에 대한 미국의 반응이 고려됐을 것으로 보인다.
IRNA 통신은 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인이 전날 언론 인터뷰에서 “미국과 협상하는 데 있어서 최우선 과제는 전쟁 종식과 지속적인 평화”라고 강조했다고 덧붙였다.
미국과 이란은 지난달 11일 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 전쟁 종식을 위한 1차 회담을 열었지만 이견을 좁히지 못하고 합의에 실패했다. 이후 양측은 파키스탄을 통해 2차 회담 개최 가능성을 타진해왔지만, 아직까지 성사되지 않은 상태다.
그간 양측은 상대방이 제시하는 협상 조건을 거부하며 역제안 내기를 거듭해왔다.
앞서 지난달 27일 미국 매체 악시오스는 이란이 호르무즈 해협을 우선 개방하고 종전을 선언한 뒤 핵협상을 이어가자는 제안을 파키스탄을 통해 미국에 전달했다고 보도한 바 있다.
하지만 이 보도 직후 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 브리핑을 통해 “이란과 관련한 대통령의 레드라인은 매우 분명하다”고 선을 그었다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 이란의 핵 프로그램 문제가 근본적으로 해결되지 않는 한 해상 봉쇄를 유지하겠다는 강경한 입장을 고수하고 있다. 이란이 향후 20년간 핵 프로그램을 전면 중단하고, 보유 중인 약 440㎏ 규모의 고농축 우라늄 전량을 외부로 반출하는 것 등이 미국의 핵심 요구 조건이다.
한편, 트럼프 대통령은 전날 미군 지휘부로부터 이란에 대한 새 군사작전 계획을 보고받는 등 협상 교착 상태를 타개하기 위한 무력 압박 카드도 함께 검토하고 있는 것으로 알려졌다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사