“셔틀콕 싸게 줄게” 8억 가로챈 베드민턴 동호회장
경기 안산과 시흥 지역 배드민턴 동호회에서 회장 및 회원으로 활동하며 “셔틀콕을 싸게 사주겠다”고 속여 수억원을 가로챈 뒤 잠적한 50대 여성에 대해 경찰이 수사에 나섰다.
1일 안산상록경찰서는 사기 혐의로 50대 여성 A씨를 처벌해 달라는 다수의 고소장을 접수해 수사하고 있다고 밝혔다.
A씨는 지난해 7월부터 올해 1월까지 시흥시와 안산시의 배드민턴 동호회에서 활동하며 회원들에게 접근했다. 그는 동호인들에게 “셔틀콕을 중개해 주겠다고” 속인 뒤, 15명으로부터 총 8억8000만원 상당의 대금을 받아 챙긴 혐의를 받고 있다.
특히 A씨는 “중국에서 싸게 셔틀콕을 들여올 수 있다”는 식으로 피해자들을 현혹한 것으로 전해졌다. 이를 믿은 피해자들은 적게는 수천만원에서 많게는 수억원에 이르는 거액을 A씨에게 건넸다.
피해자들은 돈을 보낸 뒤에도 약속한 셔틀콕을 받지 못했고, 결국 A씨마저 연락이 두절되자 지난 3월 경찰에 단체로 고소장을 제출했다.
경찰 관계자는 “A씨를 추적하는 한편 자세한 사건 경위를 조사 중이다”라고 밝혔다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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