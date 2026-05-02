팍팍해진 서울 ‘내 집 마련’…3분위 소득 20년치 모아야 3분위 아파트 매수
지난달 서울 3분위(상위 40~60%) 아파트의 3.3㎡(평)당 매매가격이 처음으로 5000만원을 넘겼다. 중간 정도의 연 소득을 버는 가구가 서울에서 중간 가격대의 아파트를 사려면 20년 이상 한 푼도 쓰지 않고 모아야 가능해지게 됐다. 서울 거주 중산층의 ‘내 집 마련’이 점점 어려워지고 있는 셈이다.
2일 KB부동산에 따르면 4월 기준 서울 3분위 아파트의 평당 평균 매매가격은 5046만원으로 집계됐다. 3분위 아파트의 평당 가격이 5000만원을 넘어선 건 이번이 처음이다. 5분위(상위 20%)는 평당 1억2411만원, 4분위 7220만원, 2분위 3627만원, 1분위(하위 20%) 2597만원이다.
3분위 아파트는 전체 아파트를 가격순으로 5등분해 나열했을 때 가운데에 위치하는 것으로, 아파트의 중간 가격대다. 지난달 서울 아파트의 3분위 평균 매매가격은 12억2434만원이었다. 1년 전 3분위 평균 매매가(10억1155만원)보다 21.0% 올랐다.
같은 기간 4분위 아파트(23.9%) 다음으로 가격 상승률이 높았다. 5분위(17.0%)나 2분위(11.1%), 1분위(5.4%)보다 훨씬 가파른 오름폭이다. 지난해 최상급지의 아파트값이 천정부지로 치솟은 데다 대출 규제가 더해지며 매수 여력이 줄어든 매수 대기자들이 3, 4분위 아파트에 몰린 영향으로 풀이된다.
문제는 가구 소득이 집값 상승 속도를 따라가지 못하고 있다는 점이다. 국가데이터처 가계금융복지조사 자료에 따르면 지난해 기준 3분위 가구의 연간 소득은 5805만원이었다. 전년(5700만원) 대비 1.8% 증가에 그쳤다. 3분위 가구의 연 소득이 1년 새 1.8% 오르는 동안 3분위 아파트값은 20% 이상 오른 것이다.
3분위 가구의 소득으로 3분위 아파트를 구매한다고 가정했을 때 소득 대비 주택가격 배율(PIR)을 계산하면 21.1배가 나온다. 연간 소득을 모두 저축해도 3분위 가격 아파트를 구매하는 데 21년이 걸린다는 얘기다. 지난해 6월(10억2660만원) 이 지수가 17.7배였음을 고려하면, 1년도 안 되는 새에 내 집 마련에 3.4년이 추가된 셈이다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
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