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“25년 경력 중 가장 흥미진진”…‘신무기’ 깜짝 예고한 차기 애플 CEO

입력:2026-05-01 18:05
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“우리 앞에 놀라운 계획 있다”
애플, 분기 최고 매출액 경신

애플 로고. 연합뉴스

오는 9월 애플의 차기 최고경영자(CEO)로 취임하게 될 존 터너스가 향후 신제품 계획에 대해 강한 자신감을 나타냈다.

터너스 차기 CEO는 30일(현지시간) 애플의 회계연도 2분기(1∼3월) 실적발표 이후 진행된 콘퍼런스콜에서 “우리 앞에 놀라운 계획안이 펼쳐져 있다”고 예고했다.

터너스는 이날 새로운 형태의 제품을 개발하고 있음을 시사했다. 그는 “계획안의 구체적인 내용에 대해서는 말할 수 없다”면서도 “한 가지 확실한 것은 애플에서 25년 동안 일해온 제 경력 중 지금이야말로 제품과 서비스를 개발하는 데 있어 가장 흥미진진한 시기”라고 말했다.


콘퍼런스콜에서는 향후 애플의 인공지능(AI) 전략 추진 상황과 관련한 설명도 이어졌다. 팀 쿡 CEO는 구글의 AI 모델 ‘제미나이’ 도입 현황을 묻는 질문에 “협력은 순조롭게 진행되고 있다”고 답했다.

자체 AI 모델 개발에 대해서는 “우리는 투자를 확대하고 있고 특히 연구개발(R&D) 비용은 지난해와 견줘 크게 증가했다”며 “(구글과 협력하는) 현재 상황과 우리가 독자적으로 진행 중인 (AI) 사업 모두에 만족하고 있다”고 덧붙였다.

한편 애플은 2분기 매출이 지난해 같은 기간보다 17% 늘어난 1111억8000만 달러(약 164조원)를 기록했다고 이날 공시했다. 이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 시장 예상치 1096억6000만 달러를 웃도는 수준이며, 같은 분기 중 역대 최고 수치다.


아이폰 부문 매출도 전년 동기 대비 21.7% 증가한 569억9000만 달러를 기록하며 동분기 매출 신기록을 경신했지만, 시장 분석가들의 전망치 평균인 572억1000만 달러에는 미치지 못했다.

쿡 CEO는 “1∼3월 분기에 공급 제약이 있었다. 이는 주로 아이폰에서 발생했고 맥에서는 정도가 덜했다”며 “제약은 제품 구동 칩(SoC)이 생산되는 첨단 공정의 가용성 때문에 발생했다”고 설명했다.

박선영 기자 pomme@kmib.co.kr

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