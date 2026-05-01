‘조국 아들 명예훼손‘ 강용석·김세의 기소…고소 약 6년만

강용석(왼쪽) 변호사와 김세의 가로세로연구소 대표. 연합뉴스

앞서 대법원은 지난해 1월 가세연 등이 조 대표에게는 1000만원, 딸 조민씨에게는 2500만원, 아들 조원씨에게는 1000만원을 배상해야 한다는 원고 일부 승소 판결을 확정했다.