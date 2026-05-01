경기교통공사, 포천시 긴급차량 우선신호 구축 착수
소방차·구급차 신호 대기 없이 통과
스마트 신호 제어 시스템 구축 추진
경기교통공사가 포천시 긴급차량 출동시간 단축을 위한 우선신호 구축 사업에 본격 착수했다.
경기교통공사는 지난 29일 포천시 ‘광역 긴급차량 우선신호 구축’ 사업관리 용역 착수보고회를 열고 사업 추진에 들어갔다고 1일 밝혔다.
이번 사업은 응급상황 발생 시 소방차와 구급차가 교차로 신호 대기 없이 통과할 수 있도록 하는 스마트 신호 제어 시스템을 구축하는 것이 핵심이다.
특히 긴급차량이 지자체 경계를 넘어 이동하는 경우에도 신호 연계를 통해 신속한 통행이 가능하도록 설계돼, 광역 단위 대응체계 구축에 초점이 맞춰졌다.
도농 복합도시인 포천시는 이동 거리와 신호 체계의 복잡성으로 인해 긴급차량 운행 효율 개선 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.
경기교통공사는 그동안 경기도 지능형 교통체계(ITS) 고도화 사업과 용인시 ITS 확대 구축사업 등을 수행한 경험을 바탕으로, 이번 사업 전 과정의 기술 검토와 일정·품질 관리에 나설 계획이다.
또한 인접 지자체 및 유관기관과의 신호 연계를 지원해 긴급차량 운행 효율을 높인다는 방침이다.
박재만 경기교통공사 사장은 “긴급차량 우선신호 사업은 시민 생명과 직결되는 중요한 사업”이라며 “축적된 ITS 사업관리 역량을 총동원해 보다 빠르고 안전한 교통 환경을 조성하겠다”고 밝혔다.
경기교통공사는 이번 사업을 계기로 교통신호 데이터 연계와 지능형 통신 인프라 구축을 확대해 나갈 계획이다. 이를 통해 자율주행 등 미래 모빌리티 환경에 대비하고, 수도권 광역 스마트 교통망 구축에도 속도를 낼 방침이다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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