시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오후 (2026년 05월 01일)

입력:2026-05-01 17:31
공유하기
글자 크기 조정

5월 1일 금요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 일부 지방에 강풍주의보가 발효중입니다.

대부분 지방이 맑은 날씨를 보이고 있고, 전남·경북 지방은 구름이 많습니다.


현재 기온은 서울 23도, 인천 20도, 수원 21도, 춘천 24도, 강릉 20도, 청주 21도, 대전 22도, 전주 20도, 광주 21도, 대구 23도, 부산 22도, 제주 18도 입니다.

내일 아침기온은 서울 10.0도, 인천 10.0도, 수원 10.0도, 춘천 8.0도, 강릉 14.0도, 청주 10.0도, 대전 11.0도, 전주 10.0도, 광주 9.0도, 대구 12.0도, 부산 13.0도, 제주 15.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.


웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
성수동 ‘포켓몬 30주년’ 행사에 수만명 몰려…경찰·소방 출동
의왕시 내손동 아파트 화재 감식…“가스 폭발 추정”
국힘, 대구 달성 이진숙 공천…‘정진석 출마’ 충남 공주 보류
푸틴 최측근 “핵전쟁 가능”…트럼프, 이란 개입 거절 직후 강경 발언
대통령 ‘과도한 요구’ 발언에 삼전 노조위원장, “우리 얘기 아냐” 딴청
‘뼈 때린 농담’ 남기고 떠난 찰스 3세…트럼프 “스카치 관세 폐지” 귀국 선물
“음료 안 돼요”에 격분…버스기사 눈 찌르고 엽기 행각 벌인 60대
박왕열에 마약 공급한 ‘청담’ 송환…100억원 마약류 유통 관여
국민일보 신문구독