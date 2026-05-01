해경청, 밀입국·밀항 등 국경범죄 집중 예방활동 추진
해양경찰청이 밀입국 증가 우려에 대응해 5월부터 4개월간 해상 국경범죄 집중 예방활동에 나선다.
해양경찰청은 5월 1일부터 8월 31일까지 파도가 잔잔하고 기온이 온화한 시기에 범죄 발생 가능성이 높아지는 점을 고려해 ‘해상 국경범죄 집중 예방활동’을 실시한다고 밝혔다.
최근 5년간 해경청이 적발한 해상 국경범죄는 총 31건, 88명으로 집계됐다. 유형별로는 밀입국 7건(41명), 밀항 3건(3명), 제주 무사증 무단이탈 21건(44명)으로 나타났으며, 특히 밀입국은 기상이 양호한 시기에 집중되는 경향을 보였다.
검거된 밀입국자 가운데 다수는 과거 국내 체류 경험이 있는 인물로, 강제퇴거 이후 재입국을 시도한 사례가 많았다.
이에 따라 밀입국 예상 경로를 중심으로 해상 순찰을 강화하고, 해역별 특성에 맞춘 맞춤형 대책을 추진할 방침이다.
이와 함께 알선 전력자 중심의 범죄 예방 활동, 해안 취약지 군·경 합동점검, 실제 상황을 가정한 기동훈련, 대국민 신고 활성화 등도 병행한다.
특히 최근 밀입국 시도가 중국발로 집중되는 점을 고려해 중국 해경과의 공조를 강화하고, 범죄 수법과 관련 정보를 공유해 현지 알선자 검거까지 협력 범위를 넓힐 예정이다.
해경청은 QR코드를 활용한 신고 안내 홍보물과 영상 콘텐츠를 제작·배포해 국민 참여를 확대하고, 의심 상황 발생 시 즉각적인 신고를 유도할 계획이다.
장윤석 해경청 외사과장은 “밀입국이나 밀항 의심 선박을 발견하면 가까운 해양경찰서에 신고해 달라”며 “신고자에게는 최대 1000만원의 포상금을 지급할 예정”이라고 밝혔다.
인천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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