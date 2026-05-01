민주당 파주시장 부동산 관련 의혹 계속…윤리신고센터 접수
더불어민주당 손배찬 파주시장 예비후보를 둘러싼 각종 의혹이 이어지는 가운데 부동산 관련 추가 의혹이 당 윤리신고센터에 접수되며 논란이 확산되고 있다.
파주 지역 민주당 한 당원은 지난 30일 민주당 윤리신고센터에 손 예비후보를 대상으로 신고를 접수한 것으로 파악됐다.
신고 내용에는 과거 부동산 중개업 운영 당시 불법대출 의혹과 금전 거래 등 부정적 금융거래 관련 주장들이 포함된 것으로 전해졌다.
신고자는 당원 간 카카오톡 대화를 근거로 이 같은 의혹을 제기하며, 당 차원의 진상 확인과 조치를 요구한 것으로 알려졌다. 이 대화에는 지난 지방선거 과정에서의 의혹과 함께 과거 금전 거래 문제 등이 언급된 것으로 알려졌다.
앞서 지난 24일에도 손 예비후보가 과거 부동산 중개업 운영 과정에서 취득한 고객 정보를 친인척 등과 공유하고, 이를 활용한 투자 권유로 금전적 피해가 발생했다는 취지의 진정서가 당에 접수됐으며, 25일에는 고발까지 이어졌다.
이와 관련해 파주 지역 일부 당원과 시민단체는 기자회견을 열고 손 예비후보의 부동산 관련 의혹과 함께 최근 연풍리 성매매집결지 일명 ‘용주골’의 한 포주 출판기념회에 참석해 성매매를 옹호하는 인식을 드러냈다며 후보 자격 재검토를 요구하는 등 논란이 이어지고 있다.
이에 대해 손 예비후보 측은 지난 28일 보도자료를 내고 부동산 관련 의혹이 사실무근이며 근거 없는 허위사실이라고 입장을 밝힌 바 있다.
손 예비후보는 “근거 없는 정치공작과 비열한 공세에 흔들리지 않고 오직 파주시민만 바라보며 당당하게 나아가겠다”며 “구태 정치를 넘어 투명하고 공정한 행정으로 파주의 미래를 열어가겠다”고 강조했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사