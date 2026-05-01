성수동 ‘포켓몬 30주년’ 행사에 수만명 몰려…경찰·소방 출동
서울 성동구 성수동 일대에서 열린 일본 애니메이션 겸 게임 ‘포켓몬스터’ 30주년 행사에 대규모 인파가 몰리면서 행사가 중단되고 경찰과 소방이 출동하는 소동이 벌어졌다.
1일 당국에 따르면 오전 10시39분부터 성수동 일대에서 ‘인파 밀집으로 안전이 우려된다’는 신고가 잇따라 접수됐다. 이에 경찰과 소방은 긴급히 현장 관리에 나섰으며 다행히 인명 피해는 발생하지 않았다.
포켓몬 코리아는 포켓몬스터 30주년을 맞아 성수동에 팝업스토어를 열고 게임에 참가하면 희귀 카드를 주는 이벤트를 진행했다.
이에 노동절 휴일 이른 오전부터 포켓몬 팬들이 몰렸다. 여기에 인근 서울숲의 ‘2026 서울국제정원박람회’에 설치된 포켓몬 정원 관람객까지 섞이며 SNS에는 성수동 골목이 사람으로 가득 찬 사진과 우려 메시지가 올라왔다.
실제로 서울시 추산 성수 카페거리 인파는 오전 10시 2만6000명에서 정오쯤 4만명까지 치솟기도 했다.
주최 측은 서울시 등의 요청에 따라 정오쯤 행사를 중단했다. 이 과정에서 일부 참가자들이 항의하며 실랑이가 벌어졌고 경찰이 현장 중재에 나서기도 했다.
김다연 기자 yan@kmib.co.kr
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