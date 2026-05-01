국힘, 대구 달성 이진숙 공천…‘정진석 출마’ 충남 공주 보류

이진숙 전 방송통신위원장. 뉴시스

이진숙 전 방송통신위원장을 단수공천하기로 했다.

후보 공천 신청을 접수한 10곳 중 7곳에 대해 단수 공천을 하고 부산 북갑은 양자 후보 경선을 실시하기로

결정했다. 경선을 치르게 될 이는

6명이 몰린 경기 하남갑에는 친윤(친윤석열)계로 비례대표 의원을 지낸 이용 현 당협위원장이 공천됐다.

이날 발표로 국민의힘은 이번에 재·보선이 열리는 총 14곳 중 11곳의 공천을 마무리했다.