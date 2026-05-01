킨텍스 곤충박물관 ‘어린이날 특별 축제’ 개최
어린이날 연휴를 맞아 킨텍스는 제2전시장에 위치한 옐로우지브라 곤충박물관에서 5월 1일부터 5일까지 ‘2026 어린이날 특별 축제’를 개최한다고 밝혔다.
이번 행사는 어린이를 대상으로 다양한 체험과 이벤트를 제공해 연휴 기간 특별한 추억을 선사하는 데 초점을 맞췄다.
행사 기간 동안 방문 어린이를 대상으로 ‘추억의 뽑기 이벤트’가 진행되며, 1등에게는 헤라클레스 장수풍뎅이 표본, 2등에게는 아틀라스 장수풍뎅이 표본이 증정된다. 이와 함께 한정판 곤충카드 등 경품도 선착순 400명에게 제공된다.
특히 봄 시즌 특별 프로그램으로 ‘곤충을 잡아먹는 식물의 비밀을 밝혀라’ 체험관이 운영된다. 관람객들은 식충식물을 주제로 한 OX 퀴즈, 파리지옥 먹이주기, 해충잡기 게임 등 다양한 참여형 콘텐츠를 통해 자연 생태를 흥미롭게 배울 수 있다.
이 밖에도 박물관은 희귀 곤충을 직접 관찰하고 만져볼 수 있는 체험존과 전문 사육사의 생태 설명, 도슨트 투어를 상시 운영한다. 알파카와 아기돼지 등 동물 교감 프로그램, 파충류 체험, 곤충 표본 및 피규어 제작 등 오감 체험 콘텐츠도 마련됐다.
김민송 옐로우지브라 대표는 “아이들이 도심 속에서도 자연의 신비로움을 직접 경험할 수 있도록 다양한 프로그램을 준비했다”며 “가족 단위 방문객들이 안전하고 즐거운 어린이날을 보내길 바란다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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