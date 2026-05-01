8개월 아들 때려 숨지게 한 30대 친모…구속심사 진행

A씨는 폭행 이후 남편과 함께 B군을 부천의 한 병원에 데려갔으며, 당시 의료진은 두개골 골절 등 심각한 상태를 확인하고 입원 치료가 필요하다고 판단했다. 그러나 A씨는 아이를 입원시키지 않고 귀가한 것으로 파악됐다.

생후 8개월 아들을 폭행해 숨지게 한 혐의를 받는 30대 친모에 대한 구속 여부가 결정된다.아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(아동학대치사) 혐의를 받는 A씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 1일 수원지법 안산지원에서 열렸다.A씨는 법원 출석 과정에서 “아이한테 미안하지 않나” “몇번이나 때렸나” 등의 취재진의 질문에 답하지 않고 법원에 들어갔다.A씨는 지난달 10일 시흥시 자택에서 생후 8개월 된 아들 B군의 머리를 TV 리모컨으로 여러 차례 때리는 등 학대해 숨지게 한 혐의를 받고 있다.이후 A씨는 집에서 의식을 잃은 B군을 발견하고 지난달 13일 다시 병원을 찾았으나, B군은 수 시간 뒤인 14일 오전 결국 숨졌다.경찰은 사건 경위를 조사한 뒤 A씨를 긴급체포했으며, 구속 필요성을 판단해 구속영장을 신청했다. A씨 남편은 범행에 가담한 정황이 확인되지 않아 참고인 신분으로 조사받았다. A씨의 구속 여부는 이날 오후 늦게 결정될 예정이다.안산=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지