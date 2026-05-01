‘한동훈 집 앞 흉기’ 40대 파기환송… 대법 “특수협박 성립 안 돼”

한동훈 전 국민의힘 대표 집 앞에 흉기를 두고 간 혐의를 받는 40대. 연합뉴스

과도와 라이터를 협박 범행에 이용했다하더라도, 이를 휴대한 채 피해자를 협박했다고 할 수는 없다는 것이다.