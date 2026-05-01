의왕시 내손동 아파트 화재 감식…“가스 폭발 추정”
2명이 숨지고 6명이 다친 경기 의왕시 내손동 아파트 화재에 대해 감식을 진행한 결과 가스 폭발이 원인일 가능성이 큰 것으로 나타났다.
의왕경찰서와 경기남부경찰청 과학수사대, 국립과학수사연구원, 경기도소방재난본부 등 유관기관은 1일 오전 10시30분부터 화재가 발생한 의왕시 내손동 아파트 14층 세대를 중심으로 현장 감식을 진행했다.
경찰 등은 감식에서 주방 쪽 가스 밸브가 열려있던 것을 확인했으며, 이와 관련한 잔해물을 국과수에 분석 의뢰했다.
앞서 전날 오전 10시30분쯤 해당 세대에서 불이 나 거주자인 60대 남성 A씨가 추락해 숨졌고, 세대 내 화장실에서는 50대 아내 B씨가 숨진 채 발견됐다. 이 밖에 주민 6명이 연기를 흡입하는 등 경상을 입었으며 11명은 무사히 대피했다.
경찰은 A씨의 옷에서 경제적 어려움을 비관하는 내용의 유서를 발견한 것으로 전해졌다. 다만 일부 주민이 폭발음을 들었다고 진술함에 따라 폭발과 방화 가능성도 배제하지 않고 정확한 화재 원인을 조사 중이다.
감식을 진행한 경찰 관계자는 “건물 내부가 대부분 소실돼 조사에 어려움이 있지만 최초 발화 지점과 화재 원인을 규명하는 데 주력하고 있다”고 밝혔다.
화재가 발생한 아파트는 2002년 준공된 지상 20층, 지하 1층 연면적 8800여㎡ 규모로 총 78세대가 거주하고 있다.
준공 당시 건축 기준에 따라 16층 이상에만 스프링클러 설치가 의무였던 규정이 적용돼 화재가 발생한 14층에는 스프링클러가 설치되지 않은 것으로 확인됐다.
의왕=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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