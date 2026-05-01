노동절부터 어린이날까지…연휴 첫날 여행길 인산인해 [포착]
노동절인 1일(금요일)을 시작으로 5일 어린이날까지 이어지는 징검다리 연휴를 맞아 전국 고속도로와 공항이 나들이객과 해외 여행객들로 하루 종일 북적일 전망이다.
특히 연휴 첫날인 1일은 고속도로 교통량이 연휴 기간 중 최대치에 달할 것으로 예상된다.
한국도로공사에 따르면 1일 전국 고속도로 예상 교통량은 약 605만대에 이른다. 이 중 수도권에서 지방으로 향하는 차량은 46만대, 지방에서 수도권으로 들어오는 차량은 48만대로 예측됐다.
지방 방향 고속도로는 이른 아침인 오전 6~7시쯤부터 정체가 시작돼 오전 11시~낮 12시 무렵 가장 극심한 혼잡을 빚을 것으로 보인다. 정체는 밤 9~10시가 되어서야 점차 풀릴 전망이다. 반면 서울 방향 고속도로는 오전 9~10시쯤 막히기 시작해 낮 12시~오후 1시 무렵 절정에 이른 뒤, 밤 10~11시쯤 교통 흐름을 회복할 것으로 예상된다.
국내 여행객뿐만 아니라 징검다리 연휴를 이용해 해외로 떠나는 여행객도 크게 늘었다.
항공업계에 따르면 연휴 전날인 지난달 30일부터 이달 5일까지 엿새 동안 인천국제공항을 이용하는 승객(출·도착 합계)은 약 130만195명에 달할 것으로 집계됐다. 하루 평균 이용객 수는 21만6699명으로, 평소 인천공항의 일평균 이용객(약 20만명)을 크게 웃도는 수치다.
날짜별 예상 이용객을 살펴보면 지난달 30일 21만4008명, 1일 21만4124명, 2일 21만4854명, 3일 21만8032명, 4일 22만7439명, 5일 21만1738명으로 연휴 막바지로 접어드는 4일(월요일)에 공항이 가장 붐빌 것으로 관측됐다.
지역별 출국자 통계에서는 짧은 연휴 기간을 고려한 듯 일본을 선택한 여행객이 압도적으로 많았다. 인천공항을 통해 일본으로 출국하는 승객은 약 19만3300명으로, 전체 출국자의 29%를 차지하며 가장 높은 비중을 기록했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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