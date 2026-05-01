홈플러스 노조 “월급 포기할테니 영업 정상화해야”
홈플러스일반노동조합이 “직원 월급을 포기해서라도 영업 정상화를 이루겠다”며 매장 정상화 의지를 강조했다.
1일 노조에 따르면 노조는 전날 열린 제30차 정기대의원대회에서 이같이 결의했다고 밝혔다. 법원의 회생계획안 제출 시한 2개월 연장 결정에 대해서도 환영의 뜻을 표했다.
노조는 “이번 연장 기간이 홈플러스의 존속 여부를 결정지을 마지막 골든타임이라는 절박한 심정으로, 직원들의 월급을 포기해서라도 영업 정상화를 이뤄내겠다”며 “홈플러스의 지속 가능성을 확보하기 위해 임금을 포기하고, 해당 재원이 전액 영업 정상화와 상품 공급에 투입되도록 해야 한다”고 강조했다.
노조는 홈플러스 경영진과 최대 채권자인 메리츠금융그룹의 지원도 촉구했다. 노조는 “긴급운영자금(DIP)을 즉시 투입해 회생 기간 중 운영 동력을 유지해야 한다”며 “브릿지 대출도 신속히 결정해달라”고 말했다. 그러면서 “회생 연장 기간이 단순한 시간 벌기가 아니라 홈플러스 재도약의 발판이 되기를 바란다”고 덧붙였다.
앞서 재판부는 홈플러스의 기업형 슈퍼마켓(SSM)인 홈플러스 익스프레스 부문 매각 절차와 후속 조치가 정상적으로 마무리되길 기다릴 필요가 있다고 보고 이 같은 결정을 내렸다. 슈퍼마켓 부문은 하림지주의 100% 자회사인 NS홈쇼핑이 우선협상대상자로 선정돼 양수도계약 체결을 앞두고 있다. 홈플러스와 매각 주관사인 삼일회계법인은 이달 내 하림그룹과 양수도계약을 맺고 계약금을 납부한 뒤 6월 중 잔금을 치러 계약을 종결한다는 계획을 세웠다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
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