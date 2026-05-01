이란 매체의 뜻밖의 호평 “한국 외교 신중·균형”…호르무즈 협상 ‘청신호’
선박 26척 발 묶인 상황…협상 우호 분위기 기대
이란 반관영 메흐르통신은 29일(현지시간) 한국 정부가 미국과 이란 사이에서 신중하게 균형을 잡으려 노력하고 있다며 긍정적인 평가를 내놨다. 특히 한국이 인도적 지원과 특사 파견 등 실질적인 조치를 통해 이란과의 관계를 관리하려 했다는 점에 의미를 부여했다. 한국 정부의 외교가 향후 호르무즈 해협 통행에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 보인다.
메흐르통신은 ‘이란 전쟁 기간 한국 행보에 대한 전략적 검토’라는 제목의 사설에서 “한국은 미국의 압박, 에너지 안보, 인도주의적 우려, 그리고 이란과의 소통 채널 필요성 사이에서 신중하게 균형을 유지하려 노력했다”고 밝혔다.
통신은 특히 한국 정부가 지난달 14일 국제적십자위원회를 통해 이란에 50만 달러(약 7억4000만 원) 규모의 인도적 지원을 한 사례를 거론하며 “한국은 미국의 전략적 동맹국 중 하나이지만, 적어도 인도주의적 차원에서는 이란 국민을 군사적 압박과 구분하려 노력했다”고 평가했다.
이는 단순한 금전적 지원을 넘어 정치적·도덕적 메시지를 담고 있다는 분석이다. 매체는 “한국은 이란 위기를 에너지 안보와 상업적 이익 관점에서만 접근하는 것이 아니라, 인도적 관점에서도 민감하게 대응하고 있다”고 강조했다.
또한 통신은 이재명 대통령의 행보에도 주목했다. 이 대통령이 지난달 소셜미디어를 통해 과거 이스라엘 방위군의 부적절한 행태가 담긴 영상을 언급하며 긴장 완화를 촉구한 것을 두고 “위기가 지속되는 상황 속에서 ‘평화를 향한 용감한 발걸음’을 촉구했다”고 전했다.
이어 “한국은 미국과의 공조에만 의존하지 않고, 선박의 안전 통항과 자국민 보호 등을 협의하기 위해 이란에 특사를 파견했다”며 “이러한 행보는 서울의 실용주의적 신호로 볼 수 있다”고 분석했다. 이는 정병하 외교장관 특사가 아바스 아라그치 이란 외교장관 등 고위급 인사들과 만나 한국 선박의 신속하고 안전한 통과를 위한 협조를 요청하고 있는 상황을 반영한 것으로 풀이된다.
외교부에 따르면 중동 전쟁 여파로 호르무즈 해협 일대에 발이 묶인 한국 관련 선박은 26척에 달한다. 정부는 특사를 파견해 해법을 모색하고 있지만, 이란의 통행료 요구와 미국의 제재 가능성이 맞물리면서 협상은 난항을 겪고 있다. 이런 상황에서 이란 매체의 한국 외교에 대한 긍정적 평가는 향후 협상에 일정 부분 우호적으로 작용할 수 있음을 시사한다.
사설은 “이란은 신중한 접근을 통해 해양 안보, 에너지, 외국 영사 지원 등 다양한 분야에서 한국과 안정적인 소통 채널을 구축할 수 있다”며 협상에 유리한 환경을 조성할 수 있다고 강조했다. 아울러 “트럼프 대통령이 한국 등 일부 동맹국의 지원이 미흡하다고 불만을 표한 것은, 역설적으로 미국 역시 한국의 신중한 노선을 분명히 감지했다는 뜻”이라는 분석도 내놨다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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