[속보] 포천 가산면 공장서 큰불…대응 1단계 진화 중
1일 낮 12시44분쯤 경기 포천시 가산면 정교리의 한 공장에서 대형 화재가 발생해 소방 당국이 진화에 나섰다. 다행히 현재까지 확인된 인명피해는 없는 것으로 전해졌다.
신고를 접수한 소방 당국은 화재 확산을 막기 위해 신속히 ‘대응 1단계’를 발령했다. 대응 1단계는 관할 소방서를 포함해 인접한 3~7개 소방서에서 31~50대의 장비를 동원하는 경보령이다.
현재 현장에는 펌프차 등 소방 장비 40대와 소방 대원 100여명이 대거 투입돼 불길을 잡는 데 총력을 기울이고 있다.
화재 현장에서 다량의 검은 연기가 뿜어져 나오자 관할 지자체도 긴급 조치에 나섰다.
포천시는 인근 주민들에게 긴급 안전안내문자를 발송해 “공장 화재로 인해 연기가 넓게 확산 중이므로, 인근 주민들은 즉시 안전한 외곽으로 대피해 주시기 바란다”고 주의를 당부했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사