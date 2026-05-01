강진원, 인사비리·성추행 의혹 침묵…민주당 “복당 없다…자격 상실 문제”

“순간 몸이 굳었다”…“불이익 두려워…인사 비리 의혹에 용기”



“강진원, 침묵 속 선거는 군민 신뢰 저해”…공개 해명 촉구



“강진원 상습 탈당·철새 정치” 비판…“정치는 최소한 책임 필요”

생성형 AI 로 만들어진 이미지 입니다.

이와 관련해 강 후보를 둘러싼 성추행 의혹도 제기된 상태다. 피해를 주장하는 당사자와 당시 동석자의 구체적 진술이 나오면서 사실 여부를 둘러싼 논란이 이어지고 있다.

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