강진원, 인사비리·성추행 의혹 침묵…민주당 “복당 없다…자격 상실 문제”
“순간 몸이 굳었다”…“불이익 두려워…인사 비리 의혹에 용기”
“강진원, 침묵 속 선거는 군민 신뢰 저해”…공개 해명 촉구
“강진원 상습 탈당·철새 정치” 비판…“정치는 최소한 책임 필요”
강진원 전남 강진군수 후보를 둘러싼 인사 비리와 성추행 의혹이 잇따라 제기되면서 지역 정가와 더불어민주당이 강 후보의 책임 있는 해명과 정치적 책임을 촉구하고 나섰다.
더불어민주당 전남도당은 30일 논평을 내고 강 후보의 상습 탈당과 의혹에 대한 침묵을 강하게 비판했다.
도당은 “강 후보를 둘러싼 상황은 단순한 ‘논란’을 넘어 ‘자격 상실’의 문제”라며 “군수 재직 시절 승진 인사와 관련한 금품 요구 의혹과 과거 성추행 의혹에 대해 구체적인 증언이 잇따르고 있음에도 해명이 나오지 않고 있다”고 지적했다. 이어 “침묵 속에 선거를 치르려는 태도는 군민의 신뢰를 저해할 수 있다”고 비판했다.
특히 민주당은 강 후보의 반복된 탈당 전력을 ‘철새 정치’ ‘상습 탈당’으로 규정하며 “필요할 때 당을 이용하고 불리하면 등을 돌리는 행태는 심판의 대상”이라고 주장했다.
또 “선거 이후 복당을 염두에 둔 듯한 정치 행태는 정당을 개인의 정치적 수단으로 보는 것과 다르지 않다”고 공세를 이어갔다.
강 후보 측이 언급해 온 ‘정치는 생물’이라는 표현에 대해서도 “책임을 회피하는 근거가 될 수 없다”면서 “정치에는 최소한의 책임과 기준이 필요하다”고 밝혔다.
이와 관련해 강 후보를 둘러싼 성추행 의혹도 제기된 상태다. 피해를 주장하는 당사자와 당시 동석자의 구체적 진술이 나오면서 사실 여부를 둘러싼 논란이 이어지고 있다.
50대 여성 A씨는 6년전 9월쯤 지인들과 함께 강진읍의 한 노래주점에 갔다가 옆 테이블에 있던 강 후보 등의 요청으로 마지못해 동석한 자리에서 자신의 동의 없이 부적절한 신체 접촉을 당했다고 주장했다.
A씨는 “당시 (강 후보가) 옆에 앉으라는 권유를 받고 자리에 앉았는데, 예상치 못한 신체 접촉이 있었다”면서 “순간 몸이 굳을 정도로 경악해 곧장 자리를 벗어났다”고 당시 상황을 설명했다.
이어 “충격으로 자리에 돌아가는 것조차 망설일 정도였으며, 함께 있던 지인 B씨에게만 이 사실을 알렸을 뿐 외부에는 차마 밝히지 못했다”고 말했다.
당시 현장에서 A씨의 피해 사실을 들었던 지인 B씨는 “강 후보가 (자신의) 일행 테이블로 와서 (자신에게) 특정 위치에 앉을 것을 권유했지만, 나는 (이러한 상황 등이 우려돼) 자리를 피했다”면서 “하지만 의심 없이 옆에 앉은 A씨가 잠시 후 얼굴이 파랗게 질린 표정으로 자리를 피하며 내게 상황을 전했다”고 증언했다.
이들은 성추행 피해를 수년간 침묵한 뒤 이제 와서 밝히는 이유에 대해 “가정이 있는 상태에서 지역 사회 내 관계와 불이익에 대한 두려움이 컸다”면서 “하지만 최근 강진군청 공무원의 승진 인사 관련 금품 요구 의혹 보도를 접하며, 더 이상 침묵하는 것은 지역 사회에 대한 도리가 아니라고 판단해 양심선언을 하게 됐다”고 배경을 설명했다.
이와 관련 강진원(사진) 후보 측은 질의문 수신 후 답변을 전달하겠다고 밝혔으나 전화와 문자 등 추가 접촉에도 별다른 입장을 내놓지 않았다.
지역 정가에서는 불법 당원 모집 의혹으로 민주당 경선 배제로 탈당한 강진원 후보의 군수 재직시 승진 인사 금품 요구 의혹과 공직선거법 위반 여부 등에 대해 경찰이 사실 관계 확인에 나선 데 이어 성추행 의혹까지 더해지면서 후보 검증을 요구하는 목소리가 거세지고 있다.
앞서 강진원 후보는 지난해 12월 불법 당원 모집이 적발돼 자격정지 6개월 처분을 받으면서 당내 경선에 참여할 수 없게 되자 최근 민주당을 다시 탈당해 무소속으로 강진군수 선거에 나섰다.
이에 대해 민주당은 강 후보를 향해 “당의 징계와 판단을 회피하기 위한 탈당은 사실상 당 결정에 대한 정면 불복이자 책임 회피이고, 선거 이후 복당을 기정사실처럼 언급하는 것은 민주당을 사유물처럼 여기는 위험한 발상”이라면서 “선거 결과에 따라 다시 당으로 돌아오겠다는 발상 자체가 정당정치를 부정하는 것”이라고 비판했다.
강 후보의 행보를 두고도 “2016년 탈당, 2022년 공천 취소 이후 탈당 및 무소속 출마, 2026년 징계 국면에서 또다시 탈당까지 세 차례 탈당을 반복했다”고 지적했다.
민주당은 “세 번의 탈당 정치에 복당은 없다”며 “원칙을 흔드는 정치에 대해서는 어떤 타협도, 어떤 예외도 없다는 점을 분명히 한다”고 강력히 밝혔다.
강진=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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